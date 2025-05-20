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На "Азовстали" могут создать постиндустриальный парк, заявил мэр - РИА Новости, 20.05.2025
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06:15 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/azovstal-2017978554.html
На "Азовстали" могут создать постиндустриальный парк, заявил мэр
На "Азовстали" могут создать постиндустриальный парк, заявил мэр - РИА Новости, 20.05.2025
На "Азовстали" могут создать постиндустриальный парк, заявил мэр
Восстанавливать на заводе "Азовсталь" нечего, на его территории может появиться постиндустриальный парк, но решение за федеральными властями и главой ДНР,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T06:15:00+03:00
2025-05-20T06:15:00+03:00
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общество
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МАРИУПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Восстанавливать на заводе "Азовсталь" нечего, на его территории может появиться постиндустриальный парк, но решение за федеральными властями и главой ДНР, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Олег Моргун. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. "За "Азовсталь" разговор ходит следующий, что как бы там и восстанавливать особо нечего, потому что завод очень сильно пострадал... В украинское время Мариуполь занимал одно из первых мест по онкологии. Это было связано с металлургическим комбинатом. "(Завод) Ильича" построен на розе ветров правильно, он строился в XIX веке. Тут чуть другая ситуация, поэтому какие-то малые производства, возможно, будут, постиндустриальный парк, возможно, будет. Но сейчас его надо полноценно разминировать. Сейчас, повторюсь, до сих пор там вытягивают боеприпасы. Оружие находят по сей день, уже три года пошло. Поэтому небезопасно. Я думаю, что правительством Российской Федерации и Донецкой Народной Республики будет принято какое-то решение окончательное", - сказал Моргун. Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики запрещенного в РФ нацполка "Азов", скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20250520/mariupol-2017969161.html
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донецкая народная республика
мариуполь
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донецкая народная республика, мариуполь, россия, олег моргун, общество
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Олег Моргун, Общество
На "Азовстали" могут создать постиндустриальный парк, заявил мэр

Мэр Мариуполя Моргун: на территории "Азовстали" нечего восстанавливать

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Восстанавливать на заводе "Азовсталь" нечего, на его территории может появиться постиндустриальный парк, но решение за федеральными властями и главой ДНР, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Олег Моргун.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года.
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"За "Азовсталь" разговор ходит следующий, что как бы там и восстанавливать особо нечего, потому что завод очень сильно пострадал... В украинское время Мариуполь занимал одно из первых мест по онкологии. Это было связано с металлургическим комбинатом. "(Завод) Ильича" построен на розе ветров правильно, он строился в XIX веке. Тут чуть другая ситуация, поэтому какие-то малые производства, возможно, будут, постиндустриальный парк, возможно, будет. Но сейчас его надо полноценно разминировать. Сейчас, повторюсь, до сих пор там вытягивают боеприпасы. Оружие находят по сей день, уже три года пошло. Поэтому небезопасно. Я думаю, что правительством Российской Федерации и Донецкой Народной Республики будет принято какое-то решение окончательное", - сказал Моргун.
Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики запрещенного в РФ нацполка "Азов", скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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Донецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияОлег МоргунОбщество
 
 
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