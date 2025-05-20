https://ria.ru/20250520/azovstal-2017978554.html

На "Азовстали" могут создать постиндустриальный парк, заявил мэр

На "Азовстали" могут создать постиндустриальный парк, заявил мэр - РИА Новости, 20.05.2025

На "Азовстали" могут создать постиндустриальный парк, заявил мэр

Восстанавливать на заводе "Азовсталь" нечего, на его территории может появиться постиндустриальный парк, но решение за федеральными властями и главой ДНР,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T06:15:00+03:00

2025-05-20T06:15:00+03:00

2025-05-20T06:15:00+03:00

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олег моргун

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МАРИУПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Восстанавливать на заводе "Азовсталь" нечего, на его территории может появиться постиндустриальный парк, но решение за федеральными властями и главой ДНР, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Олег Моргун. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. "За "Азовсталь" разговор ходит следующий, что как бы там и восстанавливать особо нечего, потому что завод очень сильно пострадал... В украинское время Мариуполь занимал одно из первых мест по онкологии. Это было связано с металлургическим комбинатом. "(Завод) Ильича" построен на розе ветров правильно, он строился в XIX веке. Тут чуть другая ситуация, поэтому какие-то малые производства, возможно, будут, постиндустриальный парк, возможно, будет. Но сейчас его надо полноценно разминировать. Сейчас, повторюсь, до сих пор там вытягивают боеприпасы. Оружие находят по сей день, уже три года пошло. Поэтому небезопасно. Я думаю, что правительством Российской Федерации и Донецкой Народной Республики будет принято какое-то решение окончательное", - сказал Моргун. Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики запрещенного в РФ нацполка "Азов", скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20250520/mariupol-2017969161.html

https://ria.ru/20250520/mariupol-2017968235.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, мариуполь, россия, олег моргун, общество