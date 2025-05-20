https://ria.ru/20250520/axios-2018052530.html

Axios: Мелони и Мерц просили Трампа об участии Европы в диалоге по Украине

Axios: Мелони и Мерц просили Трампа об участии Европы в диалоге по Украине - РИА Новости, 20.05.2025

Axios: Мелони и Мерц просили Трампа об участии Европы в диалоге по Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в разговоре с президентом США Дональдом Трампом просили участия европейских стран в переговорах по... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:12:00+03:00

2025-05-20T14:12:00+03:00

2025-05-20T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в разговоре с президентом США Дональдом Трампом просили участия европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине, Мерц предлагал провести встречу с участием "всех сторон", сообщает портал Axios. "Мелони и Мерц заявили, что США и европейские страны должны быть вовлечены в переговоры... Мерц предложил проведение встречи при участии всех сторон", - говорится в сообщении портала. Мелони, как отмечает портал, заявила, что "кто-то должен быть судьей". Трамп при этом в разговоре отметил, что Россия и Украина могут проводить двусторонние переговоры без сторонних посредников. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. После переговоров Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлера Германии, президента Финляндии, главы Европейской комиссии и Владимира Зеленского. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html

россия

украина

сша

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