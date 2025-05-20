Россия потеряла статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей
Россия уступила Бразилии статус крупнейшего покупателя китайских легковых авто
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтенд компании Geely (Китай) на Московском международном автомобильном салоне
Стенд компании Geely (Китай) на Московском международном автомобильном салоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия в апреле утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись с первого места на шестое, подсчитало РИА Новости по данным таможни КНР.
Так, за месяц поставки легковушек в Россию из Китая просели в денежном выражении на 16,2 процента — до 507,1 миллиона долларов. В марте они достигали рекордных в этом году 605 миллионов долларов.
Первое место в рейтинге импортеров в середине весны закрепила за собой Бразилия благодаря наращиванию закупок более чем в 1,5 раза — до 597,7 миллиона долларов. Остальные участники первой тройки остались неизменными, но поменялись местами: ставшая второй Бельгия импортировала легковых машин на 564 миллиона, а Мексика — на 561 миллион.
Первое место в рейтинге импортеров в середине весны закрепила за собой Бразилия благодаря наращиванию закупок более чем в 1,5 раза — до 597,7 миллиона долларов. Остальные участники первой тройки остались неизменными, но поменялись местами: ставшая второй Бельгия импортировала легковых машин на 564 миллиона, а Мексика — на 561 миллион.
При этом поставки в США на фоне ожесточенных торговых споров за месяц просели на треть — до 116,6 миллиона долларов (22-е место).
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