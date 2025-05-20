https://ria.ru/20250520/avtomobili-2018002456.html

Россия потеряла статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей

Россия потеряла статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей - РИА Новости, 20.05.2025

Россия потеряла статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей

Россия в апреле утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись с первого места на шестое, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:29:00+03:00

2025-05-20T10:29:00+03:00

2025-05-20T20:59:00+03:00

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия в апреле утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись с первого места на шестое, подсчитало РИА Новости по данным таможни КНР.Так, за месяц поставки легковушек в Россию из Китая просели в денежном выражении на 16,2 процента — до 507,1 миллиона долларов. В марте они достигали рекордных в этом году 605 миллионов долларов. Первое место в рейтинге импортеров в середине весны закрепила за собой Бразилия благодаря наращиванию закупок более чем в 1,5 раза — до 597,7 миллиона долларов. Остальные участники первой тройки остались неизменными, но поменялись местами: ставшая второй Бельгия импортировала легковых машин на 564 миллиона, а Мексика — на 561 миллион. При этом поставки в США на фоне ожесточенных торговых споров за месяц просели на треть — до 116,6 миллиона долларов (22-е место).

https://ria.ru/20250205/avto-1997309800.html

россия

китай

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, бразилия