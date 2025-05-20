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Россия потеряла статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей - РИА Новости, 20.05.2025
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10:29 20.05.2025 (обновлено: 20:59 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/avtomobili-2018002456.html
Россия потеряла статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей
Россия потеряла статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей - РИА Новости, 20.05.2025
Россия потеряла статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей
Россия в апреле утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись с первого места на шестое, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:29:00+03:00
2025-05-20T20:59:00+03:00
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия в апреле утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись с первого места на шестое, подсчитало РИА Новости по данным таможни КНР.Так, за месяц поставки легковушек в Россию из Китая просели в денежном выражении на 16,2 процента — до 507,1 миллиона долларов. В марте они достигали рекордных в этом году 605 миллионов долларов. Первое место в рейтинге импортеров в середине весны закрепила за собой Бразилия благодаря наращиванию закупок более чем в 1,5 раза — до 597,7 миллиона долларов. Остальные участники первой тройки остались неизменными, но поменялись местами: ставшая второй Бельгия импортировала легковых машин на 564 миллиона, а Мексика — на 561 миллион. При этом поставки в США на фоне ожесточенных торговых споров за месяц просели на треть — до 116,6 миллиона долларов (22-е место).
https://ria.ru/20250205/avto-1997309800.html
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экономика, россия, китай, бразилия
Экономика, Россия, Китай, Бразилия
Россия потеряла статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей

Россия уступила Бразилии статус крупнейшего покупателя китайских легковых авто

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтенд компании Geely (Китай) на Московском международном автомобильном салоне
Стенд компании Geely (Китай) на Московском международном автомобильном салоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Стенд компании Geely (Китай) на Московском международном автомобильном салоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия в апреле утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись с первого места на шестое, подсчитало РИА Новости по данным таможни КНР.
Так, за месяц поставки легковушек в Россию из Китая просели в денежном выражении на 16,2 процента — до 507,1 миллиона долларов. В марте они достигали рекордных в этом году 605 миллионов долларов.

Первое место в рейтинге импортеров в середине весны закрепила за собой Бразилия благодаря наращиванию закупок более чем в 1,5 раза — до 597,7 миллиона долларов. Остальные участники первой тройки остались неизменными, но поменялись местами: ставшая второй Бельгия импортировала легковых машин на 564 миллиона, а Мексика — на 561 миллион.
При этом поставки в США на фоне ожесточенных торговых споров за месяц просели на треть — до 116,6 миллиона долларов (22-е место).
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ЭкономикаРоссияКитайБразилия
 
 
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