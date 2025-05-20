https://ria.ru/20250520/ataka-2018060943.html

РКН помогает ФНС отразить кибератаку из-за рубежа

РКН помогает ФНС отразить кибератаку из-за рубежа - РИА Новости, 20.05.2025

РКН помогает ФНС отразить кибератаку из-за рубежа

Роскомнадзор помогает Федеральной налоговой службе (ФНС) России отразить кибератаку из-за рубежа мощностью 2 миллиона запросов в секунду, о прекращении... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:51:00+03:00

2025-05-20T14:51:00+03:00

2025-05-20T14:59:00+03:00

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Роскомнадзор помогает Федеральной налоговой службе (ФНС) России отразить кибератаку из-за рубежа мощностью 2 миллиона запросов в секунду, о прекращении DDoS-атаки ФНС сообщит дополнительно, заявили РИА Новости в ведомстве."19 мая с 08.00 ФНС и Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует рост обращений по проблемам в работе ряда сервисов ФНС России. Причина - длительная DDoS-атака на ресурсы службы по настоящее время… из-за рубежа. ЦМУ ССОП помогает отражать кибернападение с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам с 8.00 мск 19.05.25 и по настоящее время, отражая некоторые типы атак мощностью 2 миллиона запросов в секунду", - сообщили в ведомстве.Там проинформировали, что системы безопасности и управления инфраструктурой ведомства работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновения в инфраструктуру отсутствуют. "О прекращении DDoS-атаки ФНС сообщит дополнительно", - добавили в РКН.

https://ria.ru/20250519/sk-2017917102.html

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федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)