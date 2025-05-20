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РКН помогает ФНС отразить кибератаку из-за рубежа - РИА Новости, 20.05.2025
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14:51 20.05.2025 (обновлено: 14:59 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/ataka-2018060943.html
РКН помогает ФНС отразить кибератаку из-за рубежа
РКН помогает ФНС отразить кибератаку из-за рубежа - РИА Новости, 20.05.2025
РКН помогает ФНС отразить кибератаку из-за рубежа
Роскомнадзор помогает Федеральной налоговой службе (ФНС) России отразить кибератаку из-за рубежа мощностью 2 миллиона запросов в секунду, о прекращении... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:51:00+03:00
2025-05-20T14:59:00+03:00
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Роскомнадзор помогает Федеральной налоговой службе (ФНС) России отразить кибератаку из-за рубежа мощностью 2 миллиона запросов в секунду, о прекращении DDoS-атаки ФНС сообщит дополнительно, заявили РИА Новости в ведомстве."19 мая с 08.00 ФНС и Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует рост обращений по проблемам в работе ряда сервисов ФНС России. Причина - длительная DDoS-атака на ресурсы службы по настоящее время… из-за рубежа. ЦМУ ССОП помогает отражать кибернападение с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам с 8.00 мск 19.05.25 и по настоящее время, отражая некоторые типы атак мощностью 2 миллиона запросов в секунду", - сообщили в ведомстве.Там проинформировали, что системы безопасности и управления инфраструктурой ведомства работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновения в инфраструктуру отсутствуют. "О прекращении DDoS-атаки ФНС сообщит дополнительно", - добавили в РКН.
https://ria.ru/20250519/sk-2017917102.html
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федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН помогает ФНС отразить кибератаку из-за рубежа

РКН заявил, что помогает ФНС отразить мощную кибератаку из-за рубежа

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании Федеральной налоговой службы России
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Роскомнадзор помогает Федеральной налоговой службе (ФНС) России отразить кибератаку из-за рубежа мощностью 2 миллиона запросов в секунду, о прекращении DDoS-атаки ФНС сообщит дополнительно, заявили РИА Новости в ведомстве.
"19 мая с 08.00 ФНС и Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует рост обращений по проблемам в работе ряда сервисов ФНС России. Причина - длительная DDoS-атака на ресурсы службы по настоящее время… из-за рубежа. ЦМУ ССОП помогает отражать кибернападение с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам с 8.00 мск 19.05.25 и по настоящее время, отражая некоторые типы атак мощностью 2 миллиона запросов в секунду", - сообщили в ведомстве.
Там проинформировали, что системы безопасности и управления инфраструктурой ведомства работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновения в инфраструктуру отсутствуют. "О прекращении DDoS-атаки ФНС сообщит дополнительно", - добавили в РКН.
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Федеральная налоговая служба (ФНС России)РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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