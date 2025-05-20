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Ассанж приехал на Каннский фестиваль, где покажут посвященный ему фильм - РИА Новости, 20.05.2025
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Культура
 
22:32 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/assanzh-2018138980.html
Ассанж приехал на Каннский фестиваль, где покажут посвященный ему фильм
Ассанж приехал на Каннский фестиваль, где покажут посвященный ему фильм - РИА Новости, 20.05.2025
Ассанж приехал на Каннский фестиваль, где покажут посвященный ему фильм
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж и его супруга Стелла приехали на Каннский фестиваль, где состоится премьера посвященного ему документального фильма... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T22:32:00+03:00
2025-05-20T22:32:00+03:00
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ПАРИЖ, 20 мая – РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж и его супруга Стелла приехали на Каннский фестиваль, где состоится премьера посвященного ему документального фильма "Человек на шесть миллионов долларов" (англ. The Six Billion Dollar Man). Кадры его прибытия были опубликованы на сайте кинофестиваля. Ассанж прибыл на мероприятие в темных джинсах и рубашке цвета хаки, под которой была надета белая футболка с мелким текстом. WikiLeaks в своих соцсетях сообщил, что там написаны имена 4986 палестинских детей в возрасте пяти лет и младше, которые были убиты израильскими силами с 2023 года. На спине активиста на футболке через рубашку просвечивала надпись "Остановите Израиль". В июне 2024 года Ассанж был освобожден из британской тюрьмы строгого режима "Белмарш", где он находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США. Там журналисту предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В рамках сделки с американской прокуратурой Ассанж частично признал вину и был приговорен к пяти годам, которые он уже провел за решеткой в Британии. Это признание позволило ему выйти на свободу. После этого ряд активистских организаций, а также австралийские парламентарии просили помиловать Ассанжа. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
https://ria.ru/20250313/smi-2004785395.html
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Культура, В мире, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, США, Австралия, Канны, Каннский кинофестиваль, кино, Кино и сериалы
Ассанж приехал на Каннский фестиваль, где покажут посвященный ему фильм

Ассанж приехал на Каннский фестиваль, где о нем покажут документальный фильм

© AP Photo / Eugene HoshikoДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Джулиан Ассанж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 мая – РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж и его супруга Стелла приехали на Каннский фестиваль, где состоится премьера посвященного ему документального фильма "Человек на шесть миллионов долларов" (англ. The Six Billion Dollar Man). Кадры его прибытия были опубликованы на сайте кинофестиваля.
Ассанж прибыл на мероприятие в темных джинсах и рубашке цвета хаки, под которой была надета белая футболка с мелким текстом. WikiLeaks в своих соцсетях сообщил, что там написаны имена 4986 палестинских детей в возрасте пяти лет и младше, которые были убиты израильскими силами с 2023 года. На спине активиста на футболке через рубашку просвечивала надпись "Остановите Израиль".
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В июне 2024 года Ассанж был освобожден из британской тюрьмы строгого режима "Белмарш", где он находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США. Там журналисту предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
В рамках сделки с американской прокуратурой Ассанж частично признал вину и был приговорен к пяти годам, которые он уже провел за решеткой в Британии. Это признание позволило ему выйти на свободу. После этого ряд активистских организаций, а также австралийские парламентарии просили помиловать Ассанжа.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
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