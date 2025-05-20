Генералу Арсланову запросили 19 лет колонии и штраф
Прокурор попросил 19 лет генералу Арсланову со штрафом в 120 млн руб
Халил Арсланов . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон попросил для генерала Халила Арсланова 19 лет лишения свободы, лишить звания и госнаград и оштрафовать на 120,5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
"В прениях сторон гособвинитель запросил в качестве наказания для Арсланова 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 120,5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 12 лет, воинского звания "генерал-полковник" и госнаград", - рассказала собеседница агентства.
Дело бывшего замглавы Генштаба, начальника главного управления связи ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, начальника управления ВС РФ полковника Павла Кутахова и Игоря Яковлева 235-й гарнизонный военный суд начал рассматривать в закрытом режиме еще летом 2022 года.
По версии следствия, обвиняемые вместе с другими неустановленными лицами заключили госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости - в результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 миллиарда рублей.
Еще один эпизод связан с похищением Арслановым и Кутаховым, по версии следствия, 191,4 миллиона рублей по одному из контактов "Воентелекома". Кроме того, Арсланову вменяется вымогательство взятки у главы Ярославского радиозавода Сергея Якушева 12 миллионов рублей.
Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". По словам генерала, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".