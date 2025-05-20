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Генералу Арсланову запросили 19 лет колонии и штраф - РИА Новости, 20.05.2025
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11:11 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/arslanov-2018010189.html
Генералу Арсланову запросили 19 лет колонии и штраф
Генералу Арсланову запросили 19 лет колонии и штраф - РИА Новости, 20.05.2025
Генералу Арсланову запросили 19 лет колонии и штраф
Гособвинитель в прениях сторон попросил для генерала Халила Арсланова 19 лет лишения свободы, лишить звания и госнаград и оштрафовать на 120,5 миллионов рублей, РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:11:00+03:00
2025-05-20T11:11:00+03:00
россия
халил арсланов
игорь яковлев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон попросил для генерала Халила Арсланова 19 лет лишения свободы, лишить звания и госнаград и оштрафовать на 120,5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда. "В прениях сторон гособвинитель запросил в качестве наказания для Арсланова 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 120,5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 12 лет, воинского звания "генерал-полковник" и госнаград", - рассказала собеседница агентства. Дело бывшего замглавы Генштаба, начальника главного управления связи ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, начальника управления ВС РФ полковника Павла Кутахова и Игоря Яковлева 235-й гарнизонный военный суд начал рассматривать в закрытом режиме еще летом 2022 года. По версии следствия, обвиняемые вместе с другими неустановленными лицами заключили госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости - в результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 миллиарда рублей. Еще один эпизод связан с похищением Арслановым и Кутаховым, по версии следствия, 191,4 миллиона рублей по одному из контактов "Воентелекома". Кроме того, Арсланову вменяется вымогательство взятки у главы Ярославского радиозавода Сергея Якушева 12 миллионов рублей. Итого СК РФ считает, что Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью. Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". По словам генерала, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".
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россия, халил арсланов, игорь яковлев, воентелеком, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Халил Арсланов, Игорь Яковлев, Воентелеком, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Генералу Арсланову запросили 19 лет колонии и штраф

Прокурор попросил 19 лет генералу Арсланову со штрафом в 120 млн руб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХалил Арсланов
Халил Арсланов - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Халил Арсланов . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон попросил для генерала Халила Арсланова 19 лет лишения свободы, лишить звания и госнаград и оштрафовать на 120,5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
"В прениях сторон гособвинитель запросил в качестве наказания для Арсланова 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 120,5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 12 лет, воинского звания "генерал-полковник" и госнаград", - рассказала собеседница агентства.
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Дело бывшего замглавы Генштаба, начальника главного управления связи ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, начальника управления ВС РФ полковника Павла Кутахова и Игоря Яковлева 235-й гарнизонный военный суд начал рассматривать в закрытом режиме еще летом 2022 года.
По версии следствия, обвиняемые вместе с другими неустановленными лицами заключили госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости - в результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 миллиарда рублей.
Еще один эпизод связан с похищением Арслановым и Кутаховым, по версии следствия, 191,4 миллиона рублей по одному из контактов "Воентелекома". Кроме того, Арсланову вменяется вымогательство взятки у главы Ярославского радиозавода Сергея Якушева 12 миллионов рублей.
Итого СК РФ считает, что Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.
Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". По словам генерала, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".
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