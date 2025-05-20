https://ria.ru/20250520/arktika-2018003886.html

Глава Минвостока рассказал о возможных проектах России и США в Арктике

Глава Минвостока рассказал о возможных проектах России и США в Арктике - РИА Новости, 20.05.2025

Глава Минвостока рассказал о возможных проектах России и США в Арктике

Потенциал для сотрудничества России и США в Арктике имеется в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:37:00+03:00

2025-05-20T10:37:00+03:00

2025-05-20T10:37:00+03:00

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алексей чекунков

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Потенциал для сотрудничества России и США в Арктике имеется в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных металлов, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью РБК. "Мы с Соединенными Штатами являемся двумя крупнейшими арктическими государствами и ведущими игроками энергетического рынка. Арктика — это крупнейшая в мире, но еще не полностью введенная в разработку кладовая ценных энергетических ресурсов. Поэтому естественным образом потенциал для совместного сотрудничества прорисовывается в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных металлов", - сказал Чекунков. По словам главы Минвостокразвития, отдельной темой может стать переработка газа, поскольку у России на северо-западном и западном направлениях сейчас образовался избыток, который добывается в Арктике и не уходит в Европу. "Исторически монетизация газа — это была всегда либо экспортная труба, либо внутренний рынок. Но в последние пару лет пришло осознание того, что газ — это энергия. А в мире сегодня самый большой и растущий дефицит — это спрос на энергию для вычислений, то есть для развития искусственного интеллекта, технологий блокчейна... То есть крупный IT-бизнес идет на беспрецедентные инвестиции для того, чтобы обеспечить себя источниками энергии", - объяснил Чекунков. Глава Минвостокразвития добавил, что надо держать в уме, что на этих же рынках Россия и США являются конкурентами. "Поэтому нужно не повторять ошибок прошлого — я имею в виду заключенные еще в 1990-х годах соглашения о разделе продукции, а вести сотрудничество на таких принципах, чтобы был и трансфер технологий, и сохранение контроля российской стороной над этими активами", - пояснил он.

https://ria.ru/20250301/arktika-2002425765.html

https://ria.ru/20250227/peskov-2001917683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, арктика, сша, алексей чекунков