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Глава Минвостока рассказал о возможных проектах России и США в Арктике - РИА Новости, 20.05.2025
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10:37 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/arktika-2018003886.html
Глава Минвостока рассказал о возможных проектах России и США в Арктике
Глава Минвостока рассказал о возможных проектах России и США в Арктике - РИА Новости, 20.05.2025
Глава Минвостока рассказал о возможных проектах России и США в Арктике
Потенциал для сотрудничества России и США в Арктике имеется в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:37:00+03:00
2025-05-20T10:37:00+03:00
экономика
россия
арктика
сша
алексей чекунков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Потенциал для сотрудничества России и США в Арктике имеется в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных металлов, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью РБК. "Мы с Соединенными Штатами являемся двумя крупнейшими арктическими государствами и ведущими игроками энергетического рынка. Арктика — это крупнейшая в мире, но еще не полностью введенная в разработку кладовая ценных энергетических ресурсов. Поэтому естественным образом потенциал для совместного сотрудничества прорисовывается в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных металлов", - сказал Чекунков. По словам главы Минвостокразвития, отдельной темой может стать переработка газа, поскольку у России на северо-западном и западном направлениях сейчас образовался избыток, который добывается в Арктике и не уходит в Европу. "Исторически монетизация газа — это была всегда либо экспортная труба, либо внутренний рынок. Но в последние пару лет пришло осознание того, что газ — это энергия. А в мире сегодня самый большой и растущий дефицит — это спрос на энергию для вычислений, то есть для развития искусственного интеллекта, технологий блокчейна... То есть крупный IT-бизнес идет на беспрецедентные инвестиции для того, чтобы обеспечить себя источниками энергии", - объяснил Чекунков. Глава Минвостокразвития добавил, что надо держать в уме, что на этих же рынках Россия и США являются конкурентами. "Поэтому нужно не повторять ошибок прошлого — я имею в виду заключенные еще в 1990-х годах соглашения о разделе продукции, а вести сотрудничество на таких принципах, чтобы был и трансфер технологий, и сохранение контроля российской стороной над этими активами", - пояснил он.
https://ria.ru/20250301/arktika-2002425765.html
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экономика, россия, арктика, сша, алексей чекунков
Экономика, Россия, Арктика, США, Алексей Чекунков
Глава Минвостока рассказал о возможных проектах России и США в Арктике

Чекунков перечислил потенциальные сферы для сотрудничества РФ и США в Арктике

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "Ямал" во время научно-исследовательских работ в Арктике
Атомный ледокол Ямал во время научно-исследовательских работ в Арктике - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Атомный ледокол "Ямал" во время научно-исследовательских работ в Арктике. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Потенциал для сотрудничества России и США в Арктике имеется в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных металлов, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью РБК.
"Мы с Соединенными Штатами являемся двумя крупнейшими арктическими государствами и ведущими игроками энергетического рынка. Арктика — это крупнейшая в мире, но еще не полностью введенная в разработку кладовая ценных энергетических ресурсов. Поэтому естественным образом потенциал для совместного сотрудничества прорисовывается в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных металлов", - сказал Чекунков.
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По словам главы Минвостокразвития, отдельной темой может стать переработка газа, поскольку у России на северо-западном и западном направлениях сейчас образовался избыток, который добывается в Арктике и не уходит в Европу.
"Исторически монетизация газа — это была всегда либо экспортная труба, либо внутренний рынок. Но в последние пару лет пришло осознание того, что газ — это энергия. А в мире сегодня самый большой и растущий дефицит — это спрос на энергию для вычислений, то есть для развития искусственного интеллекта, технологий блокчейна... То есть крупный IT-бизнес идет на беспрецедентные инвестиции для того, чтобы обеспечить себя источниками энергии", - объяснил Чекунков.
Глава Минвостокразвития добавил, что надо держать в уме, что на этих же рынках Россия и США являются конкурентами.
"Поэтому нужно не повторять ошибок прошлого — я имею в виду заключенные еще в 1990-х годах соглашения о разделе продукции, а вести сотрудничество на таких принципах, чтобы был и трансфер технологий, и сохранение контроля российской стороной над этими активами", - пояснил он.
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ЭкономикаРоссияАрктикаСШААлексей Чекунков
 
 
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