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Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ
Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ - РИА Новости, 20.05.2025
Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ
В Замоскворецкий суд Москвы поступила жалоба на арест бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса по делу о... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:10:00+03:00
2025-05-20T15:10:00+03:00
2025-05-20T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступила жалоба на арест бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказали в суде. Замоскворецкий суд Москвы 16 мая избрал Смеркису меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Приложение для торговли криптовалютой Blum ранее сообщило, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.
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москва, снг, общество
Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ
Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ Смеркиса