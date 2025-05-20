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Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ - РИА Новости, 20.05.2025
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15:10 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/arest-2018065956.html
Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ
Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ - РИА Новости, 20.05.2025
Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ
В Замоскворецкий суд Москвы поступила жалоба на арест бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса по делу о... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:10:00+03:00
2025-05-20T15:10:00+03:00
москва
снг
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступила жалоба на арест бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказали в суде. Замоскворецкий суд Москвы 16 мая избрал Смеркису меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Приложение для торговли криптовалютой Blum ранее сообщило, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.
https://ria.ru/20250311/moskva-2004230060.html
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москва, снг, общество
Москва, СНГ, Общество
Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ

Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ Смеркиса

© Фото : CryptoSmerkis/TelegramВладимир Смеркис
Владимир Смеркис - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : CryptoSmerkis/Telegram
Владимир Смеркис. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступила жалоба на арест бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказали в суде.
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Москве женщина лишилась денег, пытаясь заработать на криптовалюте
11 марта, 08:44
Замоскворецкий суд Москвы 16 мая избрал Смеркису меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.
Приложение для торговли криптовалютой Blum ранее сообщило, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Судья Верховного суда рассказал, как преступники похищают криптовалюту
19 мая, 16:12
 
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