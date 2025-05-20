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В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в расчленении знакомого - РИА Новости, 20.05.2025
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14:32 20.05.2025 (обновлено: 14:35 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/arest-2018057241.html
В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в расчленении знакомого
В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в расчленении знакомого - РИА Новости, 20.05.2025
В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в расчленении знакомого
Злоумышленник, расчленивший мужчину в Москве, упаковавший останки в сумки и выбросивший их в различных местах, заключен под стражу на два месяца, сообщается в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:32:00+03:00
2025-05-20T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Злоумышленник, расчленивший мужчину в Москве, упаковавший останки в сумки и выбросивший их в различных местах, заключен под стражу на два месяца, сообщается в понедельник в Telegram-канале судов общей юрисдикции города. "Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Кирилла Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, на срок два месяца", - говорится в сообщении. Как отметили в столичной прокуратуре, в судебном заседании обвиняемый не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что в ночь на 18 мая 2025 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Заповедной в городе Москве, была обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчленёнными конечностями. Позднее на территории парковой зоны "Яуза" у дома по улице Менжинского была найдена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего. Как позднее отметили в пресс-службе ГУМВД России по Москве, был задержан 36-летний знакомый жертвы, подозреваемый в убийстве из корыстных побуждений. Подозреваемый планировал уехать, однако правоохранителям удалось его остановить на Казанском вокзале. Позднее в столичной прокуратуре сообщали, что обвиняемый совершил преступление, чтобы завладеть квартирой потерпевшего.
https://ria.ru/20250426/kriminal-2013182071.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), казанский вокзал
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Казанский вокзал
В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в расчленении знакомого

Подозреваемого в расчленении знакомого в Москве мужчину арестовали на два месяца

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramМужчина, подозреваемый в расчленении знакомого, в зале суда
Мужчина, подозреваемый в расчленении знакомого, в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Мужчина, подозреваемый в расчленении знакомого, в зале суда
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Злоумышленник, расчленивший мужчину в Москве, упаковавший останки в сумки и выбросивший их в различных местах, заключен под стражу на два месяца, сообщается в понедельник в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.
"Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Кирилла Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, на срок два месяца", - говорится в сообщении.
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Как отметили в столичной прокуратуре, в судебном заседании обвиняемый не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что в ночь на 18 мая 2025 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Заповедной в городе Москве, была обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчленёнными конечностями. Позднее на территории парковой зоны "Яуза" у дома по улице Менжинского была найдена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего. Как позднее отметили в пресс-службе ГУМВД России по Москве, был задержан 36-летний знакомый жертвы, подозреваемый в убийстве из корыстных побуждений. Подозреваемый планировал уехать, однако правоохранителям удалось его остановить на Казанском вокзале.
Позднее в столичной прокуратуре сообщали, что обвиняемый совершил преступление, чтобы завладеть квартирой потерпевшего.
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