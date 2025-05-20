В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в расчленении знакомого
Подозреваемого в расчленении знакомого в Москве мужчину арестовали на два месяца
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramМужчина, подозреваемый в расчленении знакомого, в зале суда
Мужчина, подозреваемый в расчленении знакомого, в зале суда
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Злоумышленник, расчленивший мужчину в Москве, упаковавший останки в сумки и выбросивший их в различных местах, заключен под стражу на два месяца, сообщается в понедельник в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.
"Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Кирилла Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, на срок два месяца", - говорится в сообщении.
Как отметили в столичной прокуратуре, в судебном заседании обвиняемый не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что в ночь на 18 мая 2025 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Заповедной в городе Москве, была обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчленёнными конечностями. Позднее на территории парковой зоны "Яуза" у дома по улице Менжинского была найдена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего. Как позднее отметили в пресс-службе ГУМВД России по Москве, был задержан 36-летний знакомый жертвы, подозреваемый в убийстве из корыстных побуждений. Подозреваемый планировал уехать, однако правоохранителям удалось его остановить на Казанском вокзале.
Позднее в столичной прокуратуре сообщали, что обвиняемый совершил преступление, чтобы завладеть квартирой потерпевшего.