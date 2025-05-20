https://ria.ru/20250520/arest-2018057241.html

В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в расчленении знакомого

В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в расчленении знакомого - РИА Новости, 20.05.2025

В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в расчленении знакомого

Злоумышленник, расчленивший мужчину в Москве, упаковавший останки в сумки и выбросивший их в различных местах, заключен под стражу на два месяца, сообщается в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:32:00+03:00

2025-05-20T14:32:00+03:00

2025-05-20T14:35:00+03:00

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

казанский вокзал

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Злоумышленник, расчленивший мужчину в Москве, упаковавший останки в сумки и выбросивший их в различных местах, заключен под стражу на два месяца, сообщается в понедельник в Telegram-канале судов общей юрисдикции города. "Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Кирилла Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, на срок два месяца", - говорится в сообщении. Как отметили в столичной прокуратуре, в судебном заседании обвиняемый не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что в ночь на 18 мая 2025 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Заповедной в городе Москве, была обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчленёнными конечностями. Позднее на территории парковой зоны "Яуза" у дома по улице Менжинского была найдена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего. Как позднее отметили в пресс-службе ГУМВД России по Москве, был задержан 36-летний знакомый жертвы, подозреваемый в убийстве из корыстных побуждений. Подозреваемый планировал уехать, однако правоохранителям удалось его остановить на Казанском вокзале. Позднее в столичной прокуратуре сообщали, что обвиняемый совершил преступление, чтобы завладеть квартирой потерпевшего.

https://ria.ru/20250426/kriminal-2013182071.html

https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002944103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), казанский вокзал