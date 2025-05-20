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Демешин и генконсул КНР в Хабаровске выпустили в Амур молодь осетровых - РИА Новости, 20.05.2025
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Хабаровский край
 
14:14 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/amur-2018050725.html
Демешин и генконсул КНР в Хабаровске выпустили в Амур молодь осетровых
Демешин и генконсул КНР в Хабаровске выпустили в Амур молодь осетровых - РИА Новости, 20.05.2025
Демешин и генконсул КНР в Хабаровске выпустили в Амур молодь осетровых
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян выпустили в реку Амур партию молоди кеты и осетровых на... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:14:00+03:00
2025-05-20T14:14:00+03:00
хабаровский край
китай
хабаровск
амур (река)
дмитрий демешин
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ХАБАРОВСК, 20 мая - РИА Новости. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян выпустили в реку Амур партию молоди кеты и осетровых на Российско-Китайском форуме. Российско-Китайский форум проходит в Хабаровске 19-20 мая под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". "Продолжая традицию, заложенную нашими предшественниками, мы вместе с Генконсулом Китая в Хабаровске Цзян Сяояном и почётными гостями Российско-Китайского форума выпустили в Амур партию молоди кеты и осетровых", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Выведена рыба на Анюйском рыбоводном заводе - самом крупном таком предприятии Дальнего Востока. Водная граница России с КНР составляет около 3,5 тысячи километров, и совместное управление трансграничным водоёмом, поддержание его экосистемы - один из приоритетов российско-китайского партнёрства, отметил губернатор. "Выпустили 50 тысяч штук молоди кеты и 55 разновозрастных особей осетровых. Всего же за последние пять лет с российских рыбоводных заводов в пограничные воды выпущено около 8,5 миллиона штук молоди амурского осетра, 124 тысячи штук молоди калуги и более 8 миллионов молоди кеты", - разъяснил губернатор. Искусственное воспроизводство - это один из инструментов сохранения и увеличения численности популяций ценных видов рыб. По соглашению с Китаем наша страна занимается охраной, регулированием и воспроизводством живых водных ресурсов в пограничных водах Амура и Уссури. Упор сделан на тихоокеанского лосося, амурского осетра и калугу, сообщил губернатор.
https://ria.ru/20250520/sotrudnichestvo-2018043821.html
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китай, хабаровск, амур (река), дмитрий демешин
Хабаровский край, Китай, Хабаровск, Амур (река), Дмитрий Демешин
Демешин и генконсул КНР в Хабаровске выпустили в Амур молодь осетровых

Демешин и генконсул КНР выпустили в Амур партию молоди кеты и осетровых

© Фото : ДЕМЕШИН/TelegramГлава Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян выпустили в реку Амур молодь осетровых
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян выпустили в реку Амур молодь осетровых - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : ДЕМЕШИН/Telegram
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян выпустили в реку Амур молодь осетровых
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ХАБАРОВСК, 20 мая - РИА Новости. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян выпустили в реку Амур партию молоди кеты и осетровых на Российско-Китайском форуме.
Российско-Китайский форум проходит в Хабаровске 19-20 мая под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова".
Подписание соглашения о сотрудничестве с Российским союзом туриндустрии в рамках Российско-Китайского форума - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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"Продолжая традицию, заложенную нашими предшественниками, мы вместе с Генконсулом Китая в Хабаровске Цзян Сяояном и почётными гостями Российско-Китайского форума выпустили в Амур партию молоди кеты и осетровых", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Выведена рыба на Анюйском рыбоводном заводе - самом крупном таком предприятии Дальнего Востока. Водная граница России с КНР составляет около 3,5 тысячи километров, и совместное управление трансграничным водоёмом, поддержание его экосистемы - один из приоритетов российско-китайского партнёрства, отметил губернатор.
"Выпустили 50 тысяч штук молоди кеты и 55 разновозрастных особей осетровых. Всего же за последние пять лет с российских рыбоводных заводов в пограничные воды выпущено около 8,5 миллиона штук молоди амурского осетра, 124 тысячи штук молоди калуги и более 8 миллионов молоди кеты", - разъяснил губернатор.
Искусственное воспроизводство - это один из инструментов сохранения и увеличения численности популяций ценных видов рыб. По соглашению с Китаем наша страна занимается охраной, регулированием и воспроизводством живых водных ресурсов в пограничных водах Амура и Уссури. Упор сделан на тихоокеанского лосося, амурского осетра и калугу, сообщил губернатор.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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13 мая, 10:19
 
Хабаровский крайКитайХабаровскАмур (река)Дмитрий Демешин
 
 
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