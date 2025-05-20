https://ria.ru/20250520/amur-2018050725.html

Демешин и генконсул КНР в Хабаровске выпустили в Амур молодь осетровых

Демешин и генконсул КНР в Хабаровске выпустили в Амур молодь осетровых - РИА Новости, 20.05.2025

Демешин и генконсул КНР в Хабаровске выпустили в Амур молодь осетровых

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян выпустили в реку Амур партию молоди кеты и осетровых на... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:14:00+03:00

2025-05-20T14:14:00+03:00

2025-05-20T14:14:00+03:00

хабаровский край

китай

хабаровск

амур (река)

дмитрий демешин

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ХАБАРОВСК, 20 мая - РИА Новости. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян выпустили в реку Амур партию молоди кеты и осетровых на Российско-Китайском форуме. Российско-Китайский форум проходит в Хабаровске 19-20 мая под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". "Продолжая традицию, заложенную нашими предшественниками, мы вместе с Генконсулом Китая в Хабаровске Цзян Сяояном и почётными гостями Российско-Китайского форума выпустили в Амур партию молоди кеты и осетровых", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Выведена рыба на Анюйском рыбоводном заводе - самом крупном таком предприятии Дальнего Востока. Водная граница России с КНР составляет около 3,5 тысячи километров, и совместное управление трансграничным водоёмом, поддержание его экосистемы - один из приоритетов российско-китайского партнёрства, отметил губернатор. "Выпустили 50 тысяч штук молоди кеты и 55 разновозрастных особей осетровых. Всего же за последние пять лет с российских рыбоводных заводов в пограничные воды выпущено около 8,5 миллиона штук молоди амурского осетра, 124 тысячи штук молоди калуги и более 8 миллионов молоди кеты", - разъяснил губернатор. Искусственное воспроизводство - это один из инструментов сохранения и увеличения численности популяций ценных видов рыб. По соглашению с Китаем наша страна занимается охраной, регулированием и воспроизводством живых водных ресурсов в пограничных водах Амура и Уссури. Упор сделан на тихоокеанского лосося, амурского осетра и калугу, сообщил губернатор.

https://ria.ru/20250520/sotrudnichestvo-2018043821.html

https://ria.ru/20250513/pasportizatsija-2016628961.html

китай

хабаровск

амур (река)

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Артем Смирнов

китай, хабаровск, амур (река), дмитрий демешин