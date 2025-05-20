https://ria.ru/20250520/altay-2018063174.html

Алтайский край демонстрирует отличные темпы развития

Алтайский край демонстрирует отличные темпы развития - РИА Новости, 20.05.2025

Алтайский край демонстрирует отличные темпы развития

Алтайский край демонстрирует отличные темпы развития, сопоставимые с общероссийскими или даже выше, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:59:00+03:00

2025-05-20T14:59:00+03:00

2025-05-20T14:59:00+03:00

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 20 мая - РИА Новости. Алтайский край демонстрирует отличные темпы развития, сопоставимые с общероссийскими или даже выше, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Сегодня, 20 мая, губернатор Виктор Томенко провел заседание правительства региона по вопросу "Об итогах социально-экономического развития Алтайского края в 2024 году". В преддверии отчета о деятельности правительства Алтайского края в 2024 году, который состоится 29 мая в АКЗС, были рассмотрены итоги в основных секторах экономики края", - говорится в сообщении. Губернатор отметил положительную динамику основных показателей социально-экономического развития края в 2024 году. Однако это не повод для снижения темпов работы, отметил он. "По большому количеству направлений, среди которых и промышленность, и сельское хозяйство, и туризм, наш край демонстрирует отличные темпы развития — сопоставимые с общероссийскими или даже ощутимо выше. При этом важно понимать: стартовые позиции у всех регионов разные, и нам нужно продолжать усиливать работу по многим направлениям от привлечения инвестиций и дорожных работ до социальной сферы, в том числе это и улучшение качества медпомощи, и условий для получения образования, и, конечно, мер поддержки нуждающимся в городах и сёлах. Один из вопросов, который стоит во главе угла из года в год, — доходы жителей края. Чтобы благосостояние росло, вкладываем ресурсы в развитие различных сфер экономики", - написал Томенко по итогам заседания в своем Telegram-канале. Отмечается, что одним из столпов экономики края по-прежнему является промышленность. Объемы производства в прошлом году составили 810 миллиардов, что выше 2023 года на 21%. Там наблюдается и самый высокий рост заработных плат. Высокая динамика производства – у оборонных предприятий и компаний пищевой, перерабатывающей промышленности. "2024 год стал завершающим этапом шестилетнего цикла реализации национальных проектов. Как отметил заместитель председателя правительства края Евгений Дешевых, в прошлом году на реализацию 47 региональных проектов в рамках участия в национальных проектах было направлено 14,5 миллиардов рублей. За 6 лет в регионе появилось 137 новых объектов в социальной сфере, оснащены современным оборудованием школы, поликлиники и больницы, объекты спорта, благоустроены более 1300 объектов и приведены в нормативное состояние тысячи километров дорог. В 2024 году завершился первый 5-летний этап индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы. Плановые показатели результативности не только выполнены, но и значительно превышены: с 2020 года создано более 5,8 тысячи рабочих мест при первоначальном целевом значении 2,5 тысяч, объем привлеченных внебюджетных инвестиций составил свыше 22 миллиардов рублей против запланированных 4,6 миллиарда рублей", - подчеркивает пресс-служба. Отмечается, что в регионе сохранялась высокая инвестиционная активность. Объем инвестиций в основной капитал достиг 233 миллиардов рублей, в денежном выражении прирост составил почти 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250513/shevchenko-2016690553.html

https://ria.ru/20250514/barnaul-2016792996.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алтайский край, виктор томенко