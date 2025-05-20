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Рейс Владивосток — Москва вынуждено сел в Хабаровске - РИА Новости, 20.05.2025
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11:35 20.05.2025 (обновлено: 11:39 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/airbus--2018015569.html
Рейс Владивосток — Москва вынуждено сел в Хабаровске
Рейс Владивосток — Москва вынуждено сел в Хабаровске - РИА Новости, 20.05.2025
Рейс Владивосток — Москва вынуждено сел в Хабаровске
Пассажирский Airbus 330 сообщением Владивосток-Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска из-за вибрации двигателя, на борту воздушного судна... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:35:00+03:00
2025-05-20T11:39:00+03:00
происшествия
хабаровск
владивосток
москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пассажирский Airbus 330 сообщением Владивосток-Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска из-за вибрации двигателя, на борту воздушного судна находились 345 пассажиров и 12 членов экипажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту Хабаровска вынужденно сел Airbus 330, летевший по маршруту Владивосток-Москва", - сказал собеседник агентства.По его словам, причиной экстренной посадки самолета стала вибрация двигателя. На борту воздушного судна, по предварительной информации, находились 345 пассажиров и 12 членов экипажа."Сел благополучно, осматривается специалистами", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250518/samolet-2017666670.html
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происшествия, хабаровск, владивосток, москва
Происшествия, Хабаровск, Владивосток, Москва
Рейс Владивосток — Москва вынуждено сел в Хабаровске

AIRBUS 330 рейса Владивосток — Москва вынуждено сел в Хабаровске

© РИА Новости / Андрей СтанавовШасси пассажирского самолета
Шасси пассажирского самолета - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Андрей Станавов
Шасси пассажирского самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пассажирский Airbus 330 сообщением Владивосток-Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска из-за вибрации двигателя, на борту воздушного судна находились 345 пассажиров и 12 членов экипажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В аэропорту Хабаровска вынужденно сел Airbus 330, летевший по маршруту Владивосток-Москва", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной экстренной посадки самолета стала вибрация двигателя. На борту воздушного судна, по предварительной информации, находились 345 пассажиров и 12 членов экипажа.
"Сел благополучно, осматривается специалистами", - заключил собеседник агентства.
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