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Рейс Владивосток — Москва вынуждено сел в Хабаровске

Рейс Владивосток — Москва вынуждено сел в Хабаровске - РИА Новости, 20.05.2025

Рейс Владивосток — Москва вынуждено сел в Хабаровске

Пассажирский Airbus 330 сообщением Владивосток-Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска из-за вибрации двигателя, на борту воздушного судна... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:35:00+03:00

2025-05-20T11:35:00+03:00

2025-05-20T11:39:00+03:00

происшествия

хабаровск

владивосток

москва

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пассажирский Airbus 330 сообщением Владивосток-Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска из-за вибрации двигателя, на борту воздушного судна находились 345 пассажиров и 12 членов экипажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту Хабаровска вынужденно сел Airbus 330, летевший по маршруту Владивосток-Москва", - сказал собеседник агентства.По его словам, причиной экстренной посадки самолета стала вибрация двигателя. На борту воздушного судна, по предварительной информации, находились 345 пассажиров и 12 членов экипажа."Сел благополучно, осматривается специалистами", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250518/samolet-2017666670.html

хабаровск

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происшествия, хабаровск, владивосток, москва