https://ria.ru/20250520/aeroport-2018145016.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
На работу калужского аэропорта ввели временные ограничения, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-20T23:57:00+03:00
2025-05-20T23:57:00+03:00
2025-05-21T01:07:00+03:00
калуга
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На работу калужского аэропорта ввели временные ограничения, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуга (Грабцево; UUBC). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", — говорится в публикации.
https://ria.ru/20250520/airbus--2018015569.html
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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов