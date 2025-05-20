https://ria.ru/20250520/aeroport-2018145016.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

На работу калужского аэропорта ввели временные ограничения, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-20T23:57:00+03:00

2025-05-20T23:57:00+03:00

2025-05-21T01:07:00+03:00

калуга

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На работу калужского аэропорта ввели временные ограничения, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуга (Грабцево; UUBC). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", — говорится в публикации.

https://ria.ru/20250520/airbus--2018015569.html

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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество