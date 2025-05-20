https://ria.ru/20250520/aeroport-2018138655.html
Аэропорт "Шереметьево" опроверг сообщения о массовых увольнениях
Аэропорт "Шереметьево" опроверг сообщения о массовых увольнениях - РИА Новости, 20.05.2025
Аэропорт "Шереметьево" опроверг сообщения о массовых увольнениях
Столичный аэропорт "Шереметьево" опроверг информацию о массовых увольнениях сотрудников из-за низких зарплат и указал, что в штатном режиме обеспечивает... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T22:25:00+03:00
2025-05-20T22:25:00+03:00
2025-05-20T22:25:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Столичный аэропорт "Шереметьево" опроверг информацию о массовых увольнениях сотрудников из-за низких зарплат и указал, что в штатном режиме обеспечивает плановую полетную программу, а продолжительность прохождения пассажиров через входные группы терминалов и предполетный контроль соответствуют общепринятой практике, следует из сообщения авиагавани. Ранее во вторник некоторые СМИ распространили информацию о том, что пассажирам, планирующим вылет из "Шереметьево", следует готовиться к очередям на входе в здания воздушной гавани и в зоне досмотра в связи с массовым увольнением сотрудников из-за низкой зарплаты. В "Шереметьево" заявили, что данная информация "не соответствует действительности". "Международный аэропорт "Шереметьево" в штатном режиме обеспечивает плановую полетную программу с высоким уровнем пунктуальности, безопасности и качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний", - говорится в сообщении. "Продолжительность прохождения пассажиров через входные группы терминалов и предполетный контроль соответствуют общепринятой практике, лучше отраслевых регламентов и стандартов с учетом обеспечения максимального уровня авиационной безопасности", - добавляется там. Кроме того, аэропорт заявил, что размер оплаты труда работников соответствует рыночным условиям и формируется с учетом сложности и социальной значимости выполняемых задач. "Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты. Сотрудники обеспечены одним из наиболее привлекательных социальных пакетов в отрасли, который включает разнообразные льготы и опции", - указывается в сообщении.
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шереметьево (аэропорт), общество, россия
Шереметьево (аэропорт), Общество, Россия
Аэропорт "Шереметьево" опроверг сообщения о массовых увольнениях
Аэропорт "Шереметьево" опроверг сообщения об увольнениях из-за низких зарплат
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Столичный аэропорт "Шереметьево" опроверг информацию о массовых увольнениях сотрудников из-за низких зарплат и указал, что в штатном режиме обеспечивает плановую полетную программу, а продолжительность прохождения пассажиров через входные группы терминалов и предполетный контроль соответствуют общепринятой практике, следует из сообщения авиагавани.
Ранее во вторник некоторые СМИ распространили информацию о том, что пассажирам, планирующим вылет из "Шереметьево
", следует готовиться к очередям на входе в здания воздушной гавани и в зоне досмотра в связи с массовым увольнением сотрудников из-за низкой зарплаты.
В "Шереметьево" заявили, что данная информация "не соответствует действительности". "Международный аэропорт "Шереметьево" в штатном режиме обеспечивает плановую полетную программу с высоким уровнем пунктуальности, безопасности и качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний", - говорится в сообщении.
"Продолжительность прохождения пассажиров через входные группы терминалов и предполетный контроль соответствуют общепринятой практике, лучше отраслевых регламентов и стандартов с учетом обеспечения максимального уровня авиационной безопасности", - добавляется там.
Кроме того, аэропорт заявил, что размер оплаты труда работников соответствует рыночным условиям и формируется с учетом сложности и социальной значимости выполняемых задач. "Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты. Сотрудники обеспечены одним из наиболее привлекательных социальных пакетов в отрасли, который включает разнообразные льготы и опции", - указывается в сообщении.