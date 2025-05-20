https://ria.ru/20250520/administratsija-2018069623.html

WP: США планировали программу депортации украинцев

WP: США планировали программу депортации украинцев - РИА Новости, 20.05.2025

WP: США планировали программу депортации украинцев

Администрация президента США Дональда Трампа планировала программу добровольной депортации мигрантов, в том числе более чем 200 тысяч граждан Украины,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:31:00+03:00

2025-05-20T15:31:00+03:00

2025-05-20T15:32:00+03:00

в мире

сша

украина

гаити

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планировала программу добровольной депортации мигрантов, в том числе более чем 200 тысяч граждан Украины, задействовав средства, предназначавшиеся для иностранной помощи, сообщает газета Washington Post со ссылкой на проекты внутренних документов, попавших в ее распоряжение. "Администрация Трампа рассматривала планы по направлению 250 миллионов долларов, предназначенных для иностранной помощи, на высылку и возвращение людей из действующих зон конфликтов, в том числе 700 тысяч мигрантов из Украины и Гаити", - говорится в сообщении газеты. Уточняется, что в проектах документов речь шла о добровольной депортации из США более чем 200 тысяч граждан Украины и 500 тысяч граждан Гаити. В них были упомянуты также мигранты из Афганистана, Палестины, Ливии, Судана, Сирии и Йемена, которые могут стать участниками программы депортации, пишет газета. Представитель министерства внутренней безопасности США назвала проекты документов "устаревшими", отмечает Washington Post. Тем не менее, как подчеркивается в сообщении, на прошлой неделе министерство подписало с госдепартаментом соглашение, согласно которому 250 миллионов долларов перенаправленных с программ иностранной помощи средств будут направлены на добровольную депортацию мигрантов. Национальность возможных участников программы в соглашении не упоминается, пишет газета. В марте официальный представитель Белого дома Каролин Левитт опровергла сообщение о том, что администрация США намерена лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев, заявив, что на тот момент никакого решения принято не было.

https://ria.ru/20250405/pisma-2009491300.html

https://ria.ru/20250223/tramp-2001139962.html

сша

украина

гаити

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, гаити, дональд трамп