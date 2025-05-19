https://ria.ru/20250519/zhivotnye-2017851336.html

В ГД внесли проект о психиатрической экспертизе за жестокость к животным

В ГД внесли проект о психиатрической экспертизе за жестокость к животным - РИА Новости, 19.05.2025

В ГД внесли проект о психиатрической экспертизе за жестокость к животным

Депутат Госдумы Георгий Арапов от фракции "Новые люди" внес в палату парламента законопроект, который предусматривает обязательное проведение... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:21:00+03:00

2025-05-19T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Георгий Арапов от фракции "Новые люди" внес в палату парламента законопроект, который предусматривает обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы для подозреваемых в жестоком обращении с животными, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона… предлагается установить, что назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными)", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что в настоящее время суды часто не назначают такие экспертизы, если не выявлено очевидных психиатрических расстройств, что снижает эффективность реагирования на подобные преступления. В сопроводительных документах приведены данные МВД РФ, согласно которым в России за 2024 год зарегистрировано 656 таких преступлений, однако, наказания за них обычно ограничиваются штрафами или обязательными работами, а случаи назначения лечения — редкость. Автор проекта считает, что жестокость по отношению к животным может свидетельствовать о тяжёлых психологических проблемах и быть предвестником насилия над людьми, а особенно это актуально для подростков, у которых такие действия нередко перерастают в более серьёзные преступления, и без соответствующего лечения рецидив крайне вероятен. Законопроект направлен на раннюю диагностику психических отклонений у обвиняемых, что позволит применять превентивные меры и повысить общую безопасность.

https://ria.ru/20250317/smi-2005413210.html

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