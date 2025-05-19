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Жительница Красноярского края под влиянием мошенников пыталась ограбить АЗС
Жительница Красноярского края под влиянием мошенников пыталась ограбить АЗС - РИА Новости, 19.05.2025
Жительница Красноярского края под влиянием мошенников пыталась ограбить АЗС
Сотрудники Росгвардии задержали девушку в Назарово Красноярского края, пытавшуюся похитить деньги из кассы автозаправочной станции, используя муляж взрывного... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:11:00+03:00
2025-05-19T10:11:00+03:00
2025-05-19T10:54:00+03:00
красноярский край
назарово
россия
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происшествия
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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали девушку в Назарово Красноярского края, пытавшуюся похитить деньги из кассы автозаправочной станции, используя муляж взрывного устройства, все действия она выполняла под влиянием мошенников, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, девушку взяли в оборот мошенники, сперва она набрала микрозаймов на 21 тысячу рублей. "Находясь под психологическим давлением злоумышленников, (девушка – ред.) направилась на автозаправку, где, угрожая сотрудникам муляжом взрывного устройства попыталась похитить денежные средства из кассы. Изъятый у девушки при задержании предмет не представлял угрозы", - говорится в сообщении. Следователи регионального МВД возбудили уголовное дело о покушении на грабеж группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 161 УК РФ).
https://ria.ru/20250321/novosibirsk-2006395953.html
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красноярский край
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Кадры с жительницей Красноярского края, пытавшейся ограбить АЗС с помощью муляжа бомбы
Жительница Красноярского края под влиянием мошенников пыталась ограбить АЗС с помощью муляжа бомбы. Девушку задержали, возбуждено дело о покушении на грабеж группой лиц по предварительному сговору, сообщили в полиции.
2025-05-19T10:11
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красноярский край, назарово, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Красноярский край, Назарово, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Жительница Красноярского края под влиянием мошенников пыталась ограбить АЗС
МВД: жительница Красноярского края под влиянием мошенников пыталась ограбить АЗС