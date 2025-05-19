https://ria.ru/20250519/zhitelnitsa-2017775175.html

Жительница Красноярского края под влиянием мошенников пыталась ограбить АЗС

Жительница Красноярского края под влиянием мошенников пыталась ограбить АЗС - РИА Новости, 19.05.2025

Жительница Красноярского края под влиянием мошенников пыталась ограбить АЗС

Сотрудники Росгвардии задержали девушку в Назарово Красноярского края, пытавшуюся похитить деньги из кассы автозаправочной станции, используя муляж взрывного... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:11:00+03:00

2025-05-19T10:11:00+03:00

2025-05-19T10:54:00+03:00

красноярский край

назарово

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали девушку в Назарово Красноярского края, пытавшуюся похитить деньги из кассы автозаправочной станции, используя муляж взрывного устройства, все действия она выполняла под влиянием мошенников, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, девушку взяли в оборот мошенники, сперва она набрала микрозаймов на 21 тысячу рублей. "Находясь под психологическим давлением злоумышленников, (девушка – ред.) направилась на автозаправку, где, угрожая сотрудникам муляжом взрывного устройства попыталась похитить денежные средства из кассы. Изъятый у девушки при задержании предмет не представлял угрозы", - говорится в сообщении. Следователи регионального МВД возбудили уголовное дело о покушении на грабеж группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 161 УК РФ).

https://ria.ru/20250321/novosibirsk-2006395953.html

https://ria.ru/20250226/moshennik-2001651478.html

красноярский край

назарово

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Кадры с жительницей Красноярского края, пытавшейся ограбить АЗС с помощью муляжа бомбы Жительница Красноярского края под влиянием мошенников пыталась ограбить АЗС с помощью муляжа бомбы. Девушку задержали, возбуждено дело о покушении на грабеж группой лиц по предварительному сговору, сообщили в полиции. 2025-05-19T10:11 true PT0M30S

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красноярский край, назарово, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия