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"Платит он": депутат Рады пришел в ярость из-за встречи Зеленского и Вэнса - РИА Новости, 19.05.2025
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02:09 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/zelenskiy-2017744104.html
"Платит он": депутат Рады пришел в ярость из-за встречи Зеленского и Вэнса
"Платит он": депутат Рады пришел в ярость из-за встречи Зеленского и Вэнса - РИА Новости, 19.05.2025
"Платит он": депутат Рады пришел в ярость из-за встречи Зеленского и Вэнса
Каждая встреча Владимира Зеленского с западными лидерами дорого обходится украинцам, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T02:09:00+03:00
2025-05-19T02:09:00+03:00
в мире
сша
ватикан
владимир зеленский
артем дмитрук
марко рубио
верховная рада украины
джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Каждая встреча Владимира Зеленского с западными лидерами дорого обходится украинцам, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Раньше, чтобы посмеяться — платили Зеленскому. Теперь платит он. Цены на билеты — другие. Совсем другие", — написал он.Так парламентарий отреагировал на фотографию со встречи Владимира Зеленского, госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса в Ватикане, которую последний выложил в соцсети X. На фотографии Вэнс улыбается, а Зеленский смеется."Теперь валюта — жизни людей. И каждый день — новая плата", — заключил Дмитрук.Ранее стало известно, что по итогам встречи с Рубио и Вэнсом, Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сфере.
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в мире, сша, ватикан, владимир зеленский, артем дмитрук, марко рубио, верховная рада украины, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Ватикан, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Марко Рубио, Верховная Рада Украины, Джеймс Дэвид Вэнс
"Платит он": депутат Рады пришел в ярость из-за встречи Зеленского и Вэнса

Дмитрук: Зеленский платит жизнями украинцев за каждую встречу с лидерами Запада

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Каждая встреча Владимира Зеленского с западными лидерами дорого обходится украинцам, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Раньше, чтобы посмеяться — платили Зеленскому. Теперь платит он. Цены на билеты — другие. Совсем другие", — написал он.
© Фото : Аккаунт вице-президента США Джей Ди Вэнса в соцсети XПубликация в соцсети X вице-президента США Джей Ди Вэнса по встрече с Владимиром Зеленским
Публикация в соцсети X вице-президента США Джей Ди Вэнса по встрече с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Аккаунт вице-президента США Джей Ди Вэнса в соцсети X
Публикация в соцсети X вице-президента США Джей Ди Вэнса по встрече с Владимиром Зеленским. Архивное фото
Так парламентарий отреагировал на фотографию со встречи Владимира Зеленского, госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса в Ватикане, которую последний выложил в соцсети X. На фотографии Вэнс улыбается, а Зеленский смеется.
"Теперь валюта — жизни людей. И каждый день — новая плата", — заключил Дмитрук.
Ранее стало известно, что по итогам встречи с Рубио и Вэнсом, Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сфере.
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В миреСШАВатиканВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукМарко РубиоВерховная Рада УкраиныДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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