"Платит он": депутат Рады пришел в ярость из-за встречи Зеленского и Вэнса
Дмитрук: Зеленский платит жизнями украинцев за каждую встречу с лидерами Запада
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Каждая встреча Владимира Зеленского с западными лидерами дорого обходится украинцам, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Раньше, чтобы посмеяться — платили Зеленскому. Теперь платит он. Цены на билеты — другие. Совсем другие", — написал он.
© Фото : Аккаунт вице-президента США Джей Ди Вэнса в соцсети XПубликация в соцсети X вице-президента США Джей Ди Вэнса по встрече с Владимиром Зеленским
© Фото : Аккаунт вице-президента США Джей Ди Вэнса в соцсети X
Публикация в соцсети X вице-президента США Джей Ди Вэнса по встрече с Владимиром Зеленским. Архивное фото
Так парламентарий отреагировал на фотографию со встречи Владимира Зеленского, госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса в Ватикане, которую последний выложил в соцсети X. На фотографии Вэнс улыбается, а Зеленский смеется.
"Теперь валюта — жизни людей. И каждый день — новая плата", — заключил Дмитрук.
Ранее стало известно, что по итогам встречи с Рубио и Вэнсом, Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сфере.