https://ria.ru/20250519/zelenskiy-2017744104.html

"Платит он": депутат Рады пришел в ярость из-за встречи Зеленского и Вэнса

"Платит он": депутат Рады пришел в ярость из-за встречи Зеленского и Вэнса - РИА Новости, 19.05.2025

"Платит он": депутат Рады пришел в ярость из-за встречи Зеленского и Вэнса

Каждая встреча Владимира Зеленского с западными лидерами дорого обходится украинцам, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T02:09:00+03:00

2025-05-19T02:09:00+03:00

2025-05-19T02:09:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Каждая встреча Владимира Зеленского с западными лидерами дорого обходится украинцам, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Раньше, чтобы посмеяться — платили Зеленскому. Теперь платит он. Цены на билеты — другие. Совсем другие", — написал он.Так парламентарий отреагировал на фотографию со встречи Владимира Зеленского, госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса в Ватикане, которую последний выложил в соцсети X. На фотографии Вэнс улыбается, а Зеленский смеется."Теперь валюта — жизни людей. И каждый день — новая плата", — заключил Дмитрук.Ранее стало известно, что по итогам встречи с Рубио и Вэнсом, Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сфере.

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в мире, сша, ватикан, владимир зеленский, артем дмитрук, марко рубио, верховная рада украины, джеймс дэвид вэнс