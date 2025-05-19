https://ria.ru/20250519/zelenskij-2017958355.html

Зеленский вновь призвал США усилить санкции против России

Зеленский вновь призвал США усилить санкции против России - РИА Новости, 19.05.2025

Зеленский вновь призвал США усилить санкции против России

Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:34:00+03:00

2025-05-19T23:34:00+03:00

2025-05-19T23:34:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой. Зеленский заявил, что в понедельник дважды общался по телефону с президентом США. "Я попросил Трампа, если видение (о прекращении огня - ред.) российской стороны не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели иметь возможность об этом поговорить... Обсудил возможность (применения - ред.) сильных и серьезных санкций", - сказал Зеленский в ходе брифинга для журналистов. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017189768.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025