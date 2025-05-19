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Зеленский превратил Украину в концлагерь, заявил депутат Рады - РИА Новости, 19.05.2025
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12:00 19.05.2025 (обновлено: 12:02 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/zelenskij-2017802042.html
Зеленский превратил Украину в концлагерь, заявил депутат Рады
Зеленский превратил Украину в концлагерь, заявил депутат Рады - РИА Новости, 19.05.2025
Зеленский превратил Украину в концлагерь, заявил депутат Рады
Владимир Зеленский превратил Украину в концлагерь, где сотрудники военкоматов бьют, калечат и убивают людей, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:00:00+03:00
2025-05-19T12:02:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский превратил Украину в концлагерь, где сотрудники военкоматов бьют, калечат и убивают людей, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Мобилизацию сорвал верховный комиссар Украины - Зеленский. Именно он превратил страну в концлагерь. Где в марте 2022 года люди платили деньги, чтобы попасть в армию, а в мае 2025-го ТЦК (военкоматы – ред.) убивают людей, которые просто идут по улице…. Когда людей бьют, калечат, ловят — это не о государстве, это о концлагере", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирования ДТП для остановки граждан. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html
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в мире, здоровье - общество, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский превратил Украину в концлагерь, заявил депутат Рады

Гончаренко: Зеленский превратил Украину в концлагерь, где бьют и убивают людей

© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский превратил Украину в концлагерь, где сотрудники военкоматов бьют, калечат и убивают людей, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Мобилизацию сорвал верховный комиссар Украины - Зеленский. Именно он превратил страну в концлагерь. Где в марте 2022 года люди платили деньги, чтобы попасть в армию, а в мае 2025-го ТЦК (военкоматы – ред.) убивают людей, которые просто идут по улице…. Когда людей бьют, калечат, ловят — это не о государстве, это о концлагере", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирования ДТП для остановки граждан.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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В миреЗдоровье - ОбществоУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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