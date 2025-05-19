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Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для трейдеров

Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для трейдеров - РИА Новости, 19.05.2025

Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для трейдеров

Правительство РФ обсуждает продление на сентябрь-октябрь запрета на экспорт бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с производственной... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:38:00+03:00

2025-05-19T17:38:00+03:00

2025-05-19T17:38:00+03:00

экономика

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

топливо

бензин

энергетика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает продление на сентябрь-октябрь запрета на экспорт бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с производственной мощностью менее миллиона тонн в год), сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Мы обсуждали вопрос на прошлой неделе на заседании штаба. Есть предложение Минэнерго продлить на сентябрь и октябрь. В принципе все участники штаба поддерживают. Если Минэнерго внесет эти предложения, думаю, у правительства не будет особых возражений", - сказал Новак.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015738799.html

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2025

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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), топливо, бензин, энергетика