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Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для трейдеров
Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для трейдеров - РИА Новости, 19.05.2025
Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для трейдеров
Правительство РФ обсуждает продление на сентябрь-октябрь запрета на экспорт бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с производственной... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:38:00+03:00
2025-05-19T17:38:00+03:00
2025-05-19T17:38:00+03:00
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
топливо
бензин
энергетика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает продление на сентябрь-октябрь запрета на экспорт бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с производственной мощностью менее миллиона тонн в год), сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Мы обсуждали вопрос на прошлой неделе на заседании штаба. Есть предложение Минэнерго продлить на сентябрь и октябрь. В принципе все участники штаба поддерживают. Если Минэнерго внесет эти предложения, думаю, у правительства не будет особых возражений", - сказал Новак.
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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), топливо, бензин, энергетика
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Топливо, Бензин, Энергетика
Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для трейдеров
Запрет экспорта бензина для не производителей могут продлить на сентябрь-октябрь