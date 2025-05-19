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ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в пригороде Запорожья
ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в пригороде Запорожья - РИА Новости, 19.05.2025
ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в пригороде Запорожья
Два склада боеприпасов и пункт заправки техники уничтожены в результате ударов в поселке Кушугум в пригороде Запорожья, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:19:00+03:00
2025-05-19T10:19:00+03:00
2025-05-19T10:32:00+03:00
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сергей лебедев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Два склада боеприпасов и пункт заправки техники уничтожены в результате ударов в поселке Кушугум в пригороде Запорожья, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Кушугум... уничтожено: два склада боеприпасов... Пункт заправки техники (1000+ литров горючего)", - указал Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, запорожье, запорожская область, сергей лебедев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Запорожская область, Сергей Лебедев, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в пригороде Запорожья
Лебедев: в пригороде Запорожья Кушугуме уничтожили два склада боеприпасов ВСУ