https://ria.ru/20250519/zaporozhe-2017776378.html

ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в пригороде Запорожья

ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в пригороде Запорожья - РИА Новости, 19.05.2025

ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в пригороде Запорожья

Два склада боеприпасов и пункт заправки техники уничтожены в результате ударов в поселке Кушугум в пригороде Запорожья, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:19:00+03:00

2025-05-19T10:19:00+03:00

2025-05-19T10:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей лебедев

безопасность

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Два склада боеприпасов и пункт заправки техники уничтожены в результате ударов в поселке Кушугум в пригороде Запорожья, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Кушугум... уничтожено: два склада боеприпасов... Пункт заправки техники (1000+ литров горючего)", - указал Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожье, запорожская область, сергей лебедев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф