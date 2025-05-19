https://ria.ru/20250519/zaderzhanie-2017864979.html

В Дагестане задержали школьника за ложное сообщение о минировании ТЦ

В Дагестане задержали школьника за ложное сообщение о минировании ТЦ - РИА Новости, 19.05.2025

В Дагестане задержали школьника за ложное сообщение о минировании ТЦ

Правоохранители задержали 14-летнего жителя Краснодарского края за ложное сообщение о минировании торгового центра в Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:56:00+03:00

2025-05-19T15:56:00+03:00

2025-05-19T15:56:00+03:00

краснодарский край

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали 14-летнего жителя Краснодарского края за ложное сообщение о минировании торгового центра в Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан. В полиции рассказали, что в апреле этого года школьник позвонил в торговый комплекс и сообщил, что в здании заложены взрывные устройства. На место выезжали правоохранители и экстренные службы. Была проведена эвакуация, но никаких подозрительных предметов в здании не обнаружили. "Сотрудниками ОБК МВД Дагестана совместно с коллегами из УФСБ по РД задержан 14-летний житель Краснодарского края, подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании одного из торговых центров в Махачкале", - говорится в сообщении. Подросток сознался и рассказал полицейским, что во время звонка выдал себя за другого, используя данные своего друга, добавили в МВД. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

https://ria.ru/20250515/novgorod-2017037674.html

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краснодарский край, махачкала, россия, происшествия