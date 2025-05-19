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Явка на президентских выборах в Польше достигла 67,31 процента - РИА Новости, 19.05.2025
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10:45 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/yavka-2017782456.html
Явка на президентских выборах в Польше достигла 67,31 процента
Явка на президентских выборах в Польше достигла 67,31 процента - РИА Новости, 19.05.2025
Явка на президентских выборах в Польше достигла 67,31 процента
Явка избирателей в первом туре президентских выборов в Польше достигла рекордных 67,31%, сообщила Государственная избирательная комиссия. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:45:00+03:00
2025-05-19T10:45:00+03:00
рафал тшасковски
польша
кароль навроцкий
право и справедливость
президентские выборы в польше — 2025
в мире
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ВАРШАВА, 19 мая - РИА Новости. Явка избирателей в первом туре президентских выборов в Польше достигла рекордных 67,31%, сообщила Государственная избирательная комиссия. "Явка в первом туре голосования 67,31%", - сказано на официальном сайте избиркома. Как отмечает Польское телевидение, это самый высокий показатель с 1989 года. В 1990 году в первом туре президентских выборов проголосовало 60,63% имеющих право голоса избирателей. В 1995 году явка составила 64,70, а в 2000 году — 61,12. Следующие два голосования в первом туре президентских выборов показатели были намного ниже - в 2005 году явка составила всего 49,74%, а 5 лет спустя — 54,94%. В 2020 году явка составила 64,51%. В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур вышли кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий. Второй тур выборов назначен на 1 июня.
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рафал тшасковски, польша, кароль навроцкий, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025, в мире
Рафал Тшасковски, Польша, Кароль Навроцкий, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025, В мире
Явка на президентских выборах в Польше достигла 67,31 процента

Явка избирателей в первом туре президентских выборов в Польше достигла 67,31%

© AP Photo / Czarek SokolowskiЖенщина голосует в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Варшаве, Польше
Женщина голосует в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Варшаве, Польше - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Женщина голосует в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Варшаве, Польше
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ВАРШАВА, 19 мая - РИА Новости. Явка избирателей в первом туре президентских выборов в Польше достигла рекордных 67,31%, сообщила Государственная избирательная комиссия.
"Явка в первом туре голосования 67,31%", - сказано на официальном сайте избиркома.
Выборы в Польше - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Результаты выборов главы Польши за границей отличаются от итогов в стране
04:19
Как отмечает Польское телевидение, это самый высокий показатель с 1989 года. В 1990 году в первом туре президентских выборов проголосовало 60,63% имеющих право голоса избирателей. В 1995 году явка составила 64,70, а в 2000 году — 61,12. Следующие два голосования в первом туре президентских выборов показатели были намного ниже - в 2005 году явка составила всего 49,74%, а 5 лет спустя — 54,94%. В 2020 году явка составила 64,51%.
В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур вышли кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий. Второй тур выборов назначен на 1 июня.
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06:16
 
Рафал ТшасковскиПольшаКароль НавроцкийПраво и справедливостьПрезидентские выборы в Польше — 2025В мире
 
 
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