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"Они не в себе": в США пришли в ярость из-за мерзкого плана ЕС по Украине
"Они не в себе": в США пришли в ярость из-за мерзкого плана ЕС по Украине - РИА Новости, 19.05.2025
"Они не в себе": в США пришли в ярость из-за мерзкого плана ЕС по Украине
План Европы на Украине состоит в затягивании конфликта всеми возможными методами, наплевав на жизни людей, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T04:57:00+03:00
2025-05-19T04:57:00+03:00
2025-05-19T04:57:00+03:00
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владимир мединский
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. План Европы на Украине состоит в затягивании конфликта всеми возможными методами, наплевав на жизни людей, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Я говорил со своими европейскими источниками, некоторые политики до сих пор подавлены из-за того, что Трамп победил на выборах, они надеялись на победу Камалы Харрис. Они настолько не в себе, что хотели растянуть конфликт еще как минимум на четыре года с ее помощью", — сказал он.По словам полковника, европейские политики прекрасно понимают исход конфликта, они знают о состоянии ВСУ и подавляющем превосходстве российской армии, но продолжают правдоподобное отрицание."То, что делают западные политики, аморально и нелогично. Они затягивают конфликт, совершенно наплевав на гибель людей <…> Только прекращение поддержки со стороны США поможет Европе и Украине осознать, что у них нет шансов", — заключил Дэвис.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дэниел Дэвис, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
"Они не в себе": в США пришли в ярость из-за мерзкого плана ЕС по Украине
Полковник Дэвис: Европа хочет растянуть украинский конфликт еще на 4 года