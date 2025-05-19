Рейтинг@Mail.ru
"Они не в себе": в США пришли в ярость из-за мерзкого плана ЕС по Украине - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:57 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/yarost-2017750517.html
"Они не в себе": в США пришли в ярость из-за мерзкого плана ЕС по Украине
"Они не в себе": в США пришли в ярость из-за мерзкого плана ЕС по Украине - РИА Новости, 19.05.2025
"Они не в себе": в США пришли в ярость из-за мерзкого плана ЕС по Украине
План Европы на Украине состоит в затягивании конфликта всеми возможными методами, наплевав на жизни людей, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T04:57:00+03:00
2025-05-19T04:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дэниел дэвис
владимир мединский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850889415_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_816a6ac47e57fa0cf643a462e8fe49ff.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. План Европы на Украине состоит в затягивании конфликта всеми возможными методами, наплевав на жизни людей, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Я говорил со своими европейскими источниками, некоторые политики до сих пор подавлены из-за того, что Трамп победил на выборах, они надеялись на победу Камалы Харрис. Они настолько не в себе, что хотели растянуть конфликт еще как минимум на четыре года с ее помощью", — сказал он.По словам полковника, европейские политики прекрасно понимают исход конфликта, они знают о состоянии ВСУ и подавляющем превосходстве российской армии, но продолжают правдоподобное отрицание."То, что делают западные политики, аморально и нелогично. Они затягивают конфликт, совершенно наплевав на гибель людей &lt;…&gt; Только прекращение поддержки со стороны США поможет Европе и Украине осознать, что у них нет шансов", — заключил Дэвис.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250519/merts-2017744257.html
https://ria.ru/20250519/oslabit-2017749213.html
https://ria.ru/20250518/peregovory-2017623702.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850889415_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_980c44758bea9cec840a17b122e3e649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дэниел дэвис, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дэниел Дэвис, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
"Они не в себе": в США пришли в ярость из-за мерзкого плана ЕС по Украине

Полковник Дэвис: Европа хочет растянуть украинский конфликт еще на 4 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Евросоюза
Здание штаб-квартиры Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание штаб-квартиры Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. План Европы на Украине состоит в затягивании конфликта всеми возможными методами, наплевав на жизни людей, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
"Я говорил со своими европейскими источниками, некоторые политики до сих пор подавлены из-за того, что Трамп победил на выборах, они надеялись на победу Камалы Харрис. Они настолько не в себе, что хотели растянуть конфликт еще как минимум на четыре года с ее помощью", — сказал он.
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
СМИ: Мерц попытался смягчить спор между Италией и Францией из-за Украины
02:14
По словам полковника, европейские политики прекрасно понимают исход конфликта, они знают о состоянии ВСУ и подавляющем превосходстве российской армии, но продолжают правдоподобное отрицание.
"То, что делают западные политики, аморально и нелогично. Они затягивают конфликт, совершенно наплевав на гибель людей <…> Только прекращение поддержки со стороны США поможет Европе и Украине осознать, что у них нет шансов", — заключил Дэвис.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Неохотно говорят": на Западе вынесли приговор новым санкциям против России
04:31
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Цена одной ошибки: на переговорах Европа потеряла проект "Украина" навсегда
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДэниел ДэвисВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала