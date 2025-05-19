https://ria.ru/20250519/yakutiya-2017746730.html
НВК "Саха" возьмет на себя расходы на похороны телеведущего Семенова
НВК "Саха" возьмет на себя расходы на похороны телеведущего Семенова - РИА Новости, 19.05.2025
НВК "Саха" возьмет на себя расходы на похороны телеведущего Семенова
Национальная вещательная компания (НВК) "Саха" возьмёт на себя расходы на организацию похорон телеведущего Алексея Семенова, его проводят со всеми почестями,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T03:06:00+03:00
2025-05-19T03:06:00+03:00
2025-05-19T03:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростов
общество
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111864/11/1118641151_0:149:2835:1744_1920x0_80_0_0_fa02fa12525a3de7348f11d50408e767.jpg
ЯКУТСК, 19 мая - РИА Новости. Национальная вещательная компания (НВК) "Саха" возьмёт на себя расходы на организацию похорон телеведущего Алексея Семенова, его проводят со всеми почестями, сообщил РИА Новости генеральный директор НВК "Саха" Олег Марков. Ранее компания сообщала, что Семенов погиб в зоне специальной военной операции, где служил в отряде добровольцев. "Информацию о гибели коллеги получили вчера, поэтому пока не можем сказать, когда его отправят в Якутию. Тело доставили в Ростов. У Алексея семья, трое детей. Конечно же, компания возьмёт на себя расходы, связанные с похоронами и так далее", - сказал Марков. Руководитель телекомпании отметил, что Семенов был настоящим патриотом. Он работал в верхневилюйском филиале, а затем в головном офисе компании. "Работал корреспондентом, ведущим, полностью был нашим человеком, даже позывной себе взял" НВК". Проводим друга со всеми почестями, как настоящего героя... Компания постоянно поддерживала Алексея во время его участия в СВО, всем необходимым его снабжали, коллеги и отдельно помогали. Мы постоянно с ним на связи были", - добавил он.
https://ria.ru/20250219/volonter-2000421088.html
ростов
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111864/11/1118641151_156:0:2680:1893_1920x0_80_0_0_45e4e92f29b64f5067cc6d75bdfcfbd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов, общество, республика саха (якутия)
Специальная военная операция на Украине, Ростов, Общество, Республика Саха (Якутия)
НВК "Саха" возьмет на себя расходы на похороны телеведущего Семенова
НВК Саха организует похороны телеведущего Семенова, погибшего на СВО
ЯКУТСК, 19 мая - РИА Новости. Национальная вещательная компания (НВК) "Саха" возьмёт на себя расходы на организацию похорон телеведущего Алексея Семенова, его проводят со всеми почестями, сообщил РИА Новости генеральный директор НВК "Саха" Олег Марков.
Ранее компания сообщала, что Семенов погиб в зоне специальной военной операции, где служил в отряде добровольцев.
"Информацию о гибели коллеги получили вчера, поэтому пока не можем сказать, когда его отправят в Якутию. Тело доставили в Ростов
. У Алексея семья, трое детей. Конечно же, компания возьмёт на себя расходы, связанные с похоронами и так далее", - сказал Марков.
Руководитель телекомпании отметил, что Семенов был настоящим патриотом. Он работал в верхневилюйском филиале, а затем в головном офисе компании.
"Работал корреспондентом, ведущим, полностью был нашим человеком, даже позывной себе взял" НВК". Проводим друга со всеми почестями, как настоящего героя... Компания постоянно поддерживала Алексея во время его участия в СВО, всем необходимым его снабжали, коллеги и отдельно помогали. Мы постоянно с ним на связи были", - добавил он.