https://ria.ru/20250519/wsj-2017768079.html
"Отрезали палец": WSJ сообщила о серии похищений владельцев криптовалют
"Отрезали палец": WSJ сообщила о серии похищений владельцев криптовалют - РИА Новости, 19.05.2025
"Отрезали палец": WSJ сообщила о серии похищений владельцев криптовалют
По всему миру произошли десятки случаев нападений и похищений владельцев криптовалютных кошельков и фирм, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:29:00+03:00
2025-05-19T09:29:00+03:00
2025-05-19T09:29:00+03:00
франция
в мире
сша
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cf16594c9e4d37b878c12353c6782bc3.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. По всему миру произошли десятки случаев нападений и похищений владельцев криптовалютных кошельков и фирм, пишет газета The Wall Street Journal.По данным издания, жертвами преступников становятся как инвесторы, так и руководители криптокомпаний и члены их семей. Так, например, во Франции неизвестные в масках попытались похитить дочь главы криптобиржи Paymium, угрожая ей и ее ребенку оружием. Еще одна история связана с соучредителем Ledger Дэвидом Балландом и его партнером, которых похитили под дулом пистолета."В течение нескольких часов другие соучредители Ledger <...> услышали от главаря требование выкупа в размере десяти миллионов евро. <...> Одно сообщение включало видео, на котором похитители отрезали Балланду палец", — пишет The Wall Street Journal.Уточняется, что подобные преступления становятся все более организованными. Среди пострадавших есть блогеры и инвесторы из США, Франции и Австралии.
https://ria.ru/20250321/kriptovalyuta-2006513387.html
франция
сша
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e32570b35a2a9b6ec500c9870bf360d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире, сша, австралия
Франция, В мире, США, Австралия
"Отрезали палец": WSJ сообщила о серии похищений владельцев криптовалют
WSJ: по всему миру произошли похищения владельцев криптовалютных фирм