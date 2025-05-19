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"Отрезали палец": WSJ сообщила о серии похищений владельцев криптовалют - РИА Новости, 19.05.2025
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09:29 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/wsj-2017768079.html
"Отрезали палец": WSJ сообщила о серии похищений владельцев криптовалют
"Отрезали палец": WSJ сообщила о серии похищений владельцев криптовалют - РИА Новости, 19.05.2025
"Отрезали палец": WSJ сообщила о серии похищений владельцев криптовалют
По всему миру произошли десятки случаев нападений и похищений владельцев криптовалютных кошельков и фирм, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:29:00+03:00
2025-05-19T09:29:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. По всему миру произошли десятки случаев нападений и похищений владельцев криптовалютных кошельков и фирм, пишет газета The Wall Street Journal.По данным издания, жертвами преступников становятся как инвесторы, так и руководители криптокомпаний и члены их семей. Так, например, во Франции неизвестные в масках попытались похитить дочь главы криптобиржи Paymium, угрожая ей и ее ребенку оружием. Еще одна история связана с соучредителем Ledger Дэвидом Балландом и его партнером, которых похитили под дулом пистолета."В течение нескольких часов другие соучредители Ledger &lt;...&gt; услышали от главаря требование выкупа в размере десяти миллионов евро. &lt;...&gt; Одно сообщение включало видео, на котором похитители отрезали Балланду палец", — пишет The Wall Street Journal.Уточняется, что подобные преступления становятся все более организованными. Среди пострадавших есть блогеры и инвесторы из США, Франции и Австралии.
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франция, в мире, сша, австралия
Франция, В мире, США, Австралия
"Отрезали палец": WSJ сообщила о серии похищений владельцев криптовалют

WSJ: по всему миру произошли похищения владельцев криптовалютных фирм

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. По всему миру произошли десятки случаев нападений и похищений владельцев криптовалютных кошельков и фирм, пишет газета The Wall Street Journal.
По данным издания, жертвами преступников становятся как инвесторы, так и руководители криптокомпаний и члены их семей. Так, например, во Франции неизвестные в масках попытались похитить дочь главы криптобиржи Paymium, угрожая ей и ее ребенку оружием. Еще одна история связана с соучредителем Ledger Дэвидом Балландом и его партнером, которых похитили под дулом пистолета.
"В течение нескольких часов другие соучредители Ledger <...> услышали от главаря требование выкупа в размере десяти миллионов евро. <...> Одно сообщение включало видео, на котором похитители отрезали Балланду палец", — пишет The Wall Street Journal.
Уточняется, что подобные преступления становятся все более организованными. Среди пострадавших есть блогеры и инвесторы из США, Франции и Австралии.
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