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"Отрезали палец": WSJ сообщила о серии похищений владельцев криптовалют

"Отрезали палец": WSJ сообщила о серии похищений владельцев криптовалют - РИА Новости, 19.05.2025

"Отрезали палец": WSJ сообщила о серии похищений владельцев криптовалют

По всему миру произошли десятки случаев нападений и похищений владельцев криптовалютных кошельков и фирм, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T09:29:00+03:00

2025-05-19T09:29:00+03:00

2025-05-19T09:29:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. По всему миру произошли десятки случаев нападений и похищений владельцев криптовалютных кошельков и фирм, пишет газета The Wall Street Journal.По данным издания, жертвами преступников становятся как инвесторы, так и руководители криптокомпаний и члены их семей. Так, например, во Франции неизвестные в масках попытались похитить дочь главы криптобиржи Paymium, угрожая ей и ее ребенку оружием. Еще одна история связана с соучредителем Ledger Дэвидом Балландом и его партнером, которых похитили под дулом пистолета."В течение нескольких часов другие соучредители Ledger <...> услышали от главаря требование выкупа в размере десяти миллионов евро. <...> Одно сообщение включало видео, на котором похитители отрезали Балланду палец", — пишет The Wall Street Journal.Уточняется, что подобные преступления становятся все более организованными. Среди пострадавших есть блогеры и инвесторы из США, Франции и Австралии.

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