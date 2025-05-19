Экс-главу управления капстроительства Перми будут судить за взятку
Экс-главу управления капстроительства Перми будут судить за взятку в 5,5 млн руб
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Бывший начальник управления капитального строительства администрации Перми отправилась под суд за взятку в 5,5 миллиона рублей от подрядчика, говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, 22 июля 2022 года директор компании "Строительно-монтажный трест №6", специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий, передал 5,5 миллиона рублей руководителю городского управления капстроительства, за эти деньги глава структуры обещала тресту общее покровительство при исполнении муниципальных контрактов. В августе 2024 года женщина была задержана. Ей вменили ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемой по ходатайству следствия судом наложен арест. Дело в отношении бывшей начальницы управления капитального строительства в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемая находится под арестом. Судебный процесс над взяткодателем уже начался.
По данным с сайта мэрии, управление капстроительства города с 2022 по 2024 годы возглавляла Ирина Чиркова.
Согласно информации из открытых источников, строительная фирма "Трест №6" работает с 2003 года и являлась поставщиком в 19 госконтрактах (в заказчиках значатся УКСы Пермского края, Лысьвы, Березников), в том числе выполняла в 2019 году работы по реконструкции Дворца молодежи в Перми.
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