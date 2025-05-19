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Число жертв взрыва на предприятии в башкирском Салавате выросло до трех
Число жертв взрыва на предприятии в башкирском Салавате выросло до трех - РИА Новости, 19.05.2025
Число жертв взрыва на предприятии в башкирском Салавате выросло до трех
Число жертв взрыва на предприятии в башкирском Салавате выросло до трех: в больнице Уфы скончался мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:49:00+03:00
2025-05-19T12:49:00+03:00
2025-05-19T12:56:00+03:00
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УФА, 19 мая – РИА Новости. Число жертв взрыва на предприятии в башкирском Салавате выросло до трех: в больнице Уфы скончался мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии."Сегодня в больнице скончался 43-летний пострадавший", - сказал собеседник агентства.В результате взрыва на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" в Салавате 16 мая в реанимацию с сильными ожогами доставили троих мужчин, еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, под завалами спасателями был обнаружен 46-летний погибший. Позже один из госпитализированных скончался в больнице.В понедельник министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале сообщал, что двоих пострадавших из реанимации перевели в ожоговый центр Уфы. Он отмечал, что 48-летний мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии, 43-летний - в крайне тяжелом.
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салават, происшествия, уфа, здоровье - общество
Салават, Происшествия, Уфа, Здоровье - Общество
Число жертв взрыва на предприятии в башкирском Салавате выросло до трех
Число жертв взрыва на предприятии в Салавате выросло до 3, скончался мужчина