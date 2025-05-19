Рейтинг@Mail.ru
Число жертв взрыва на предприятии в башкирском Салавате выросло до трех - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 19.05.2025 (обновлено: 12:56 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/vzryv-2017812656.html
Число жертв взрыва на предприятии в башкирском Салавате выросло до трех
Число жертв взрыва на предприятии в башкирском Салавате выросло до трех - РИА Новости, 19.05.2025
Число жертв взрыва на предприятии в башкирском Салавате выросло до трех
Число жертв взрыва на предприятии в башкирском Салавате выросло до трех: в больнице Уфы скончался мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:49:00+03:00
2025-05-19T12:56:00+03:00
салават
происшествия
уфа
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017275160_62:0:1113:591_1920x0_80_0_0_e820c49ff3cced48f21a82309745d258.jpg
УФА, 19 мая – РИА Новости. Число жертв взрыва на предприятии в башкирском Салавате выросло до трех: в больнице Уфы скончался мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии."Сегодня в больнице скончался 43-летний пострадавший", - сказал собеседник агентства.В результате взрыва на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" в Салавате 16 мая в реанимацию с сильными ожогами доставили троих мужчин, еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, под завалами спасателями был обнаружен 46-летний погибший. Позже один из госпитализированных скончался в больнице.В понедельник министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале сообщал, что двоих пострадавших из реанимации перевели в ожоговый центр Уфы. Он отмечал, что 48-летний мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии, 43-летний - в крайне тяжелом.
https://ria.ru/20250515/gruzovik-2017095543.html
салават
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017275160_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_7b1cc787faa151bdb79aa21bd9402999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
салават, происшествия, уфа, здоровье - общество
Салават, Происшествия, Уфа, Здоровье - Общество
Число жертв взрыва на предприятии в башкирском Салавате выросло до трех

Число жертв взрыва на предприятии в Салавате выросло до 3, скончался мужчина

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramПоследствия взрыва на территории предприятия "Свеча" в Салавате
Последствия взрыва на территории предприятия Свеча в Салавате - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Последствия взрыва на территории предприятия "Свеча" в Салавате
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 19 мая – РИА Новости. Число жертв взрыва на предприятии в башкирском Салавате выросло до трех: в больнице Уфы скончался мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.
"Сегодня в больнице скончался 43-летний пострадавший", - сказал собеседник агентства.
В результате взрыва на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" в Салавате 16 мая в реанимацию с сильными ожогами доставили троих мужчин, еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, под завалами спасателями был обнаружен 46-летний погибший. Позже один из госпитализированных скончался в больнице.
В понедельник министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале сообщал, что двоих пострадавших из реанимации перевели в ожоговый центр Уфы. Он отмечал, что 48-летний мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии, 43-летний - в крайне тяжелом.
ДТП в Иглинском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Башкирии грузовик с военной бронетехникой попал в ДТП
15 мая, 13:44
 
СалаватПроисшествияУфаЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала