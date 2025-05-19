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Посол России подтвердил иностранное вмешательство в выборы в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
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17:08 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/vybory-2017886021.html
Посол России подтвердил иностранное вмешательство в выборы в Румынии
Посол России подтвердил иностранное вмешательство в выборы в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
Посол России подтвердил иностранное вмешательство в выборы в Румынии
Иностранное вмешательство в прошедшие в Румынии президентские выборы наблюдалось, но его источником была не Россия, а Запад, в частности, президент Франции... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:08:00+03:00
2025-05-19T17:08:00+03:00
в мире
россия
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бухарест
эммануэль макрон
никушор дан
президентские выборы в румынии — 2025
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Иностранное вмешательство в прошедшие в Румынии президентские выборы наблюдалось, но его источником была не Россия, а Запад, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, заявил посол России в Бухаресте Владимир Липаев в эфире телеканала "Россия 24"."Действительно, иностранное вмешательство в румынские выборы было, но не со стороны России... То, что на уровне Макрона имел место факт вмешательства в выборы, это безусловно, это неоспоримо, потому что буквально за два дня до выборов Макрон активно общался с Никушором Даном и выразил ему полную поддержку и солидарность", - сказал он.Посол добавил, что поддержку Дану открыто выразили и ряд других западных лидеров. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын - рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Ранее Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны.
https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017799854.html
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в мире, россия, румыния, бухарест, эммануэль макрон, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Россия, Румыния, Бухарест, Эммануэль Макрон, Никушор Дан, Президентские выборы в Румынии — 2025
Посол России подтвердил иностранное вмешательство в выборы в Румынии

Посол Липаев: иностранное вмешательство в выборы президента Румынии наблюдалось

© Фото : Посольство России в Румынии/TelegramПосольство России в Румынии
Посольство России в Румынии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Посольство России в Румынии/Telegram
Посольство России в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Иностранное вмешательство в прошедшие в Румынии президентские выборы наблюдалось, но его источником была не Россия, а Запад, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, заявил посол России в Бухаресте Владимир Липаев в эфире телеканала "Россия 24".
"Действительно, иностранное вмешательство в румынские выборы было, но не со стороны России... То, что на уровне Макрона имел место факт вмешательства в выборы, это безусловно, это неоспоримо, потому что буквально за два дня до выборов Макрон активно общался с Никушором Даном и выразил ему полную поддержку и солидарность", - сказал он.
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Посол добавил, что поддержку Дану открыто выразили и ряд других западных лидеров.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын - рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Ранее Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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В миреРоссияРумынияБухарестЭммануэль МакронНикушор ДанПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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