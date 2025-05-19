https://ria.ru/20250519/vsu-2017925922.html

Российские морпехи уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке перейти границу

Российские морпехи уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке перейти границу - РИА Новости, 19.05.2025

Российские морпехи уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке перейти границу

Российские военные уничтожили несколько танков и группу пехоты ВСУ при одной из попыток перейти госграницу, сообщил РИА новости оператор БПЛА с позывным Сэм... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:23:00+03:00

2025-05-19T19:23:00+03:00

2025-05-19T19:46:00+03:00

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КУРСК, 19 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили несколько танков и группу пехоты ВСУ при одной из попыток перейти госграницу, сообщил РИА новости оператор БПЛА с позывным Сэм 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, действующей в составе группировки войск "Север". "Подняли нас по срочняку (тревоге. — Прим. ред.), начался, так скажем, прорыв. Хотели они прорваться. Хотели, но не получилось. Несколько танков поразили расчетом и пехоту догнали", — рассказал он.Как уточнил оператор БПЛА, украинские боевики пытаются перейти границу небольшими группами по 10-15 человек, а также на багги и другом транспорте."Они не могут закрепиться, мы сразу их "отрезаем", если техника — "отрезаем" кавээнами и другими ударными дронами", — отметил Сэм.По его словам, российские бойцы не понимают такую тактику ВСУ, поскольку противник идет на верную смерть.

https://ria.ru/20250519/merkuris-2017814166.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение танков и группы пехоты ВСУ Уничтожение танков и группы пехоты ВСУ 2025-05-19T19:23 true PT2M00S

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россия, вооруженные силы украины, каспийская флотилия, вооруженные силы рф, безопасность