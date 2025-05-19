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Российские морпехи уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке перейти границу - РИА Новости, 19.05.2025
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19:23 19.05.2025 (обновлено: 19:46 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/vsu-2017925922.html
Российские морпехи уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке перейти границу
Российские морпехи уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке перейти границу - РИА Новости, 19.05.2025
Российские морпехи уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке перейти границу
Российские военные уничтожили несколько танков и группу пехоты ВСУ при одной из попыток перейти госграницу, сообщил РИА новости оператор БПЛА с позывным Сэм... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:23:00+03:00
2025-05-19T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
каспийская флотилия
вооруженные силы рф
безопасность
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КУРСК, 19 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили несколько танков и группу пехоты ВСУ при одной из попыток перейти госграницу, сообщил РИА новости оператор БПЛА с позывным Сэм 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, действующей в составе группировки войск "Север". "Подняли нас по срочняку (тревоге. — Прим. ред.), начался, так скажем, прорыв. Хотели они прорваться. Хотели, но не получилось. Несколько танков поразили расчетом и пехоту догнали", — рассказал он.Как уточнил оператор БПЛА, украинские боевики пытаются перейти границу небольшими группами по 10-15 человек, а также на багги и другом транспорте."Они не могут закрепиться, мы сразу их "отрезаем", если техника — "отрезаем" кавээнами и другими ударными дронами", — отметил Сэм.По его словам, российские бойцы не понимают такую тактику ВСУ, поскольку противник идет на верную смерть.
https://ria.ru/20250519/merkuris-2017814166.html
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Уничтожение танков и группы пехоты ВСУ
Уничтожение танков и группы пехоты ВСУ
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россия, вооруженные силы украины, каспийская флотилия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Каспийская флотилия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские морпехи уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке перейти границу

Бойцы "Севера" уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке перейти границу РФ

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КУРСК, 19 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили несколько танков и группу пехоты ВСУ при одной из попыток перейти госграницу, сообщил РИА новости оператор БПЛА с позывным Сэм 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, действующей в составе группировки войск "Север".
"Подняли нас по срочняку (тревоге. — Прим. ред.), начался, так скажем, прорыв. Хотели они прорваться. Хотели, но не получилось. Несколько танков поразили расчетом и пехоту догнали", — рассказал он.
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Как уточнил оператор БПЛА, украинские боевики пытаются перейти границу небольшими группами по 10-15 человек, а также на багги и другом транспорте.
"Они не могут закрепиться, мы сразу их "отрезаем", если техника — "отрезаем" кавээнами и другими ударными дронами", — отметил Сэм.
По его словам, российские бойцы не понимают такую тактику ВСУ, поскольку противник идет на верную смерть.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКаспийская флотилияВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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