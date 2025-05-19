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Кадыров показал кадры ликвидации ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/vsu-2017839049.html
Кадыров показал кадры ликвидации ВСУ на Харьковском направлении
Кадыров показал кадры ликвидации ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 19.05.2025
Кадыров показал кадры ликвидации ВСУ на Харьковском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения живой силы и скрытых блиндажей ВСУ на харьковском направлении. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:32:00+03:00
2025-05-19T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 19 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения живой силы и скрытых блиндажей ВСУ на харьковском направлении. "Харьковское направление. Зона ответственности группы "Бати" 204 полка легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ. В ходе аэроразведки, проведённой нашими специалистами БПЛА, было выявлено передвижение укрофашистов в ночное время суток… В результате профессиональных действий наших воинов и высокого уровня взаимодействия враг понёс невосполнимые потери в живой силе… Разведка БПЛА также выявила месторасположение скрытых блиндажей ВСУ, которые представляли потенциал для дальнейших атак нацистов. По ним были нанесены разительные удары, в результате которых враг остался без опорных пунктов, что значительно ослабляет присутствие ВСУ в этом районе", - написал Кадыров. Он добавил, что группа "Бати" зарекомендовала себя как надежное и эффективное боевое подразделение.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Ликвидация живой силы и блиндажей ВСУ на харьковском направлении
Ликвидация живой силы и блиндажей ВСУ на харьковском направлении
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россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Кадыров показал кадры ликвидации ВСУ на Харьковском направлении

Кадыров показал кадры уничтожения живой силы и блиндажей ВСУ под Харьковом

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ГРОЗНЫЙ, 19 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения живой силы и скрытых блиндажей ВСУ на харьковском направлении.
"Харьковское направление. Зона ответственности группы "Бати" 204 полка легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ. В ходе аэроразведки, проведённой нашими специалистами БПЛА, было выявлено передвижение укрофашистов в ночное время суток… В результате профессиональных действий наших воинов и высокого уровня взаимодействия враг понёс невосполнимые потери в живой силе… Разведка БПЛА также выявила месторасположение скрытых блиндажей ВСУ, которые представляли потенциал для дальнейших атак нацистов. По ним были нанесены разительные удары, в результате которых враг остался без опорных пунктов, что значительно ослабляет присутствие ВСУ в этом районе", - написал Кадыров.
Он добавил, что группа "Бати" зарекомендовала себя как надежное и эффективное боевое подразделение.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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