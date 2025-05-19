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Кадыров показал кадры ликвидации ВСУ на Харьковском направлении

Кадыров показал кадры ликвидации ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 19.05.2025

Кадыров показал кадры ликвидации ВСУ на Харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения живой силы и скрытых блиндажей ВСУ на харьковском направлении. РИА Новости, 19.05.2025

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2025-05-19T14:32:00+03:00

2025-05-19T14:32:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 19 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения живой силы и скрытых блиндажей ВСУ на харьковском направлении. "Харьковское направление. Зона ответственности группы "Бати" 204 полка легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ. В ходе аэроразведки, проведённой нашими специалистами БПЛА, было выявлено передвижение укрофашистов в ночное время суток… В результате профессиональных действий наших воинов и высокого уровня взаимодействия враг понёс невосполнимые потери в живой силе… Разведка БПЛА также выявила месторасположение скрытых блиндажей ВСУ, которые представляли потенциал для дальнейших атак нацистов. По ним были нанесены разительные удары, в результате которых враг остался без опорных пунктов, что значительно ослабляет присутствие ВСУ в этом районе", - написал Кадыров. Он добавил, что группа "Бати" зарекомендовала себя как надежное и эффективное боевое подразделение.

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Ликвидация живой силы и блиндажей ВСУ на харьковском направлении Ликвидация живой силы и блиндажей ВСУ на харьковском направлении 2025-05-19T14:32 true PT0M53S

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россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф