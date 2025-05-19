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На Украине заявили о деморализации среди командиров ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/vsu-2017834114.html
На Украине заявили о деморализации среди командиров ВСУ в Сумской области
На Украине заявили о деморализации среди командиров ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
На Украине заявили о деморализации среди командиров ВСУ в Сумской области
У командиров подразделений ВСУ в Сумской области растает деморализация, вызванная большими бессмысленными потерями личного состава, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:16:00+03:00
2025-05-19T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. У командиров подразделений ВСУ в Сумской области растает деморализация, вызванная большими бессмысленными потерями личного состава, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В Сумской области в ВСУ нарастает деморализация среди командиров. Один из командиров батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ написал рапорт об увольнении, обвинив командование в бессмысленных потерях и некомпетентности. Личный состав бригады трижды восполнялся из-за больших потерь на линии боевого соприкосновения", – сказал собеседник агентства. По его словам, на Украине у мирных граждан растёт возмущение обилием потерь, а офицеры пишут рапорта и пытаются уволиться из армии во время мобилизации. "Обстановка на данном участке фронта для противника плачевная: личный состав бригады несёт большие потери, а погибшие до сих пор считаются пропавшими без вести, потому что противник не эвакуирует тела с поля боя", – добавил собеседник. В понедельник Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Марьино в Сумской области.
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сумская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Украине заявили о деморализации среди командиров ВСУ в Сумской области

У командиров подразделений ВСУ в Сумской области растет деморализация

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. У командиров подразделений ВСУ в Сумской области растает деморализация, вызванная большими бессмысленными потерями личного состава, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Сумской области в ВСУ нарастает деморализация среди командиров. Один из командиров батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ написал рапорт об увольнении, обвинив командование в бессмысленных потерях и некомпетентности. Личный состав бригады трижды восполнялся из-за больших потерь на линии боевого соприкосновения", – сказал собеседник агентства.
По его словам, на Украине у мирных граждан растёт возмущение обилием потерь, а офицеры пишут рапорта и пытаются уволиться из армии во время мобилизации.
"Обстановка на данном участке фронта для противника плачевная: личный состав бригады несёт большие потери, а погибшие до сих пор считаются пропавшими без вести, потому что противник не эвакуирует тела с поля боя", – добавил собеседник.
В понедельник Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Марьино в Сумской области.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Наступает все быстрее". На Западе раскрыли страшную правду о ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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