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На Украине заявили о деморализации среди командиров ВСУ в Сумской области

На Украине заявили о деморализации среди командиров ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025

На Украине заявили о деморализации среди командиров ВСУ в Сумской области

У командиров подразделений ВСУ в Сумской области растает деморализация, вызванная большими бессмысленными потерями личного состава, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:16:00+03:00

2025-05-19T14:16:00+03:00

2025-05-19T14:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. У командиров подразделений ВСУ в Сумской области растает деморализация, вызванная большими бессмысленными потерями личного состава, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В Сумской области в ВСУ нарастает деморализация среди командиров. Один из командиров батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ написал рапорт об увольнении, обвинив командование в бессмысленных потерях и некомпетентности. Личный состав бригады трижды восполнялся из-за больших потерь на линии боевого соприкосновения", – сказал собеседник агентства. По его словам, на Украине у мирных граждан растёт возмущение обилием потерь, а офицеры пишут рапорта и пытаются уволиться из армии во время мобилизации. "Обстановка на данном участке фронта для противника плачевная: личный состав бригады несёт большие потери, а погибшие до сих пор считаются пропавшими без вести, потому что противник не эвакуирует тела с поля боя", – добавил собеседник. В понедельник Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Марьино в Сумской области.

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сумская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)