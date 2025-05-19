Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили склады снарядов ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/vsu-2017821668.html
ВС России поразили склады снарядов ВСУ на Сумском направлении
ВС России поразили склады снарядов ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 19.05.2025
ВС России поразили склады снарядов ВСУ на Сумском направлении
Два склада боеприпасов, БМП, два грузовика и до 15 военных ВСУ ликвидированы в результаты ударов ВС РФ на сумском направлении, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:33:00+03:00
2025-05-19T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Два склада боеприпасов, БМП, два грузовика и до 15 военных ВСУ ликвидированы в результаты ударов ВС РФ на сумском направлении, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Уничтожено 2 склада боеприпасов... Выведено из строя 3 единицы техники: БМП плюс 2 грузовика... Ликвидировано до 15 боевиков", - сообщил он. Лебедев добавил, что в результате ударов были поражены узлы связи и скопления техники, разгромлен мобильный резерв ВСУ, уничтожен склад с ГМС, сорвана попытка минирования и нарушена логистика переброски подкреплений. По его мнению, в результате нанесенных ударов было дезорганизовано управление группировкой ВСУ близ границы с РФ и на более чем 12 часов сорвана ротация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250519/vsu-2017819099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили склады снарядов ВСУ на Сумском направлении

ВС РФ поразили склады снарядов, БМП и до 15 военных ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Два склада боеприпасов, БМП, два грузовика и до 15 военных ВСУ ликвидированы в результаты ударов ВС РФ на сумском направлении, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Уничтожено 2 склада боеприпасов... Выведено из строя 3 единицы техники: БМП плюс 2 грузовика... Ликвидировано до 15 боевиков", - сообщил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Лебедев добавил, что в результате ударов были поражены узлы связи и скопления техники, разгромлен мобильный резерв ВСУ, уничтожен склад с ГМС, сорвана попытка минирования и нарушена логистика переброски подкреплений.
По его мнению, в результате нанесенных ударов было дезорганизовано управление группировкой ВСУ близ границы с РФ и на более чем 12 часов сорвана ротация.
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Подполье рассказало о потерях ВСУ на Черниговском направлении
Вчера, 13:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала