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ВС России поразили склады снарядов ВСУ на Сумском направлении
ВС России поразили склады снарядов ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 19.05.2025
ВС России поразили склады снарядов ВСУ на Сумском направлении
Два склада боеприпасов, БМП, два грузовика и до 15 военных ВСУ ликвидированы в результаты ударов ВС РФ на сумском направлении, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:33:00+03:00
2025-05-19T13:33:00+03:00
2025-05-19T13:33:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Два склада боеприпасов, БМП, два грузовика и до 15 военных ВСУ ликвидированы в результаты ударов ВС РФ на сумском направлении, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Уничтожено 2 склада боеприпасов... Выведено из строя 3 единицы техники: БМП плюс 2 грузовика... Ликвидировано до 15 боевиков", - сообщил он. Лебедев добавил, что в результате ударов были поражены узлы связи и скопления техники, разгромлен мобильный резерв ВСУ, уничтожен склад с ГМС, сорвана попытка минирования и нарушена логистика переброски подкреплений. По его мнению, в результате нанесенных ударов было дезорганизовано управление группировкой ВСУ близ границы с РФ и на более чем 12 часов сорвана ротация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили склады снарядов ВСУ на Сумском направлении
ВС РФ поразили склады снарядов, БМП и до 15 военных ВСУ на Сумском направлении