https://ria.ru/20250519/vsu-2017821668.html

ВС России поразили склады снарядов ВСУ на Сумском направлении

ВС России поразили склады снарядов ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 19.05.2025

ВС России поразили склады снарядов ВСУ на Сумском направлении

Два склада боеприпасов, БМП, два грузовика и до 15 военных ВСУ ликвидированы в результаты ударов ВС РФ на сумском направлении, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:33:00+03:00

2025-05-19T13:33:00+03:00

2025-05-19T13:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Два склада боеприпасов, БМП, два грузовика и до 15 военных ВСУ ликвидированы в результаты ударов ВС РФ на сумском направлении, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Уничтожено 2 склада боеприпасов... Выведено из строя 3 единицы техники: БМП плюс 2 грузовика... Ликвидировано до 15 боевиков", - сообщил он. Лебедев добавил, что в результате ударов были поражены узлы связи и скопления техники, разгромлен мобильный резерв ВСУ, уничтожен склад с ГМС, сорвана попытка минирования и нарушена логистика переброски подкреплений. По его мнению, в результате нанесенных ударов было дезорганизовано управление группировкой ВСУ близ границы с РФ и на более чем 12 часов сорвана ротация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250519/vsu-2017819099.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность