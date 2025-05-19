https://ria.ru/20250519/vsu-2017819099.html

Подполье рассказало о потерях ВСУ на Черниговском направлении

Подполье рассказало о потерях ВСУ на Черниговском направлении - РИА Новости, 19.05.2025

Подполье рассказало о потерях ВСУ на Черниговском направлении

Два склада ГСМ, два грузовика и бронированная разведывательно-дозорная машины, а также до 12 военных ВСУ были уничтожены в результате ударов на Черниговском... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:17:00+03:00

2025-05-19T13:17:00+03:00

2025-05-19T13:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Два склада ГСМ, два грузовика и бронированная разведывательно-дозорная машины, а также до 12 военных ВСУ были уничтожены в результате ударов на Черниговском направлении, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Подтвержденные потери противника: уничтожено три единицы техники - два грузовика плюс БРДМ. Ликвидировано: до 12 боевиков (данные радиоразведки). Разрушено: два склада ГСМ (термический анализ снимков)", - заявил Лебедев. Он также указал, что в Новгород-Северском районе был уничтожен склад боеприпасов, а в Сновской городской общине поражён пункт сбора диверсантов. Кроме того, в результате атак дронов в населенном пункте Тимоновичи была поражена грузовая техника с военными грузами, опорный пункт нейтрализован в селе Клюсы. Лебедев отметил, что в результате ударов парализована логистика ВСУ в приграничной зоне, сорвана переброска резервов. Кроме того, по его данным, на херсонском направлении также были уничтожены склад боеприпасов и опорный пункт украинских войск. Лебедев добавил, что ВСУ размещали военные объекты в жилых кварталах.

https://ria.ru/20250519/vsu-2017772123.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф