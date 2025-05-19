https://ria.ru/20250519/vsu-2017810426.html

При атаке ВСУ на машины в Белгородской области пострадали еще пять человек

При атаке ВСУ на машины в Белгородской области пострадали еще пять человек - РИА Новости, 19.05.2025

При атаке ВСУ на машины в Белгородской области пострадали еще пять человек

Ещё пять мирных жителей пострадали в результате атак дронов ВСУ по автомобилям в трех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:41:00+03:00

2025-05-19T12:41:00+03:00

2025-05-19T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

шебекино

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Ещё пять мирных жителей пострадали в результате атак дронов ВСУ по автомобилям в трех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Утром в понедельник глава области рассказал, что в городе Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина. С погибшей в машине была ещё одна женщина, которую доставили в Шебекинскую ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии."Ещё пять мирных жителей пострадали в результате атак дронов ВСУ по автомобилям. В Валуйском округе в посёлке Дружба от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Валуйскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что в селе Бессоновка Белгородского района дрон нанёс удар по легковому автомобилю на территории коммерческого предприятия. Пострадал водитель. У пострадавшего осколочные ранения шеи, спины, грудной клетки и рук. По данным губернатора, ещё один автомобиль подвергся атаке дрона возле социального объекта в селе Графовка Шебекинского округа. Ранены мужчина и две женщины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250519/vsu-2017774507.html

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белгородский район

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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, шебекино, вячеслав гладков, белгородский район