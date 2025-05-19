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При атаке ВСУ на машины в Белгородской области пострадали еще пять человек - РИА Новости, 19.05.2025
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12:41 19.05.2025 (обновлено: 12:48 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/vsu-2017810426.html
При атаке ВСУ на машины в Белгородской области пострадали еще пять человек
При атаке ВСУ на машины в Белгородской области пострадали еще пять человек - РИА Новости, 19.05.2025
При атаке ВСУ на машины в Белгородской области пострадали еще пять человек
Ещё пять мирных жителей пострадали в результате атак дронов ВСУ по автомобилям в трех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:41:00+03:00
2025-05-19T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Ещё пять мирных жителей пострадали в результате атак дронов ВСУ по автомобилям в трех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Утром в понедельник глава области рассказал, что в городе Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина. С погибшей в машине была ещё одна женщина, которую доставили в Шебекинскую ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии."Ещё пять мирных жителей пострадали в результате атак дронов ВСУ по автомобилям. В Валуйском округе в посёлке Дружба от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Валуйскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что в селе Бессоновка Белгородского района дрон нанёс удар по легковому автомобилю на территории коммерческого предприятия. Пострадал водитель. У пострадавшего осколочные ранения шеи, спины, грудной клетки и рук. По данным губернатора, ещё один автомобиль подвергся атаке дрона возле социального объекта в селе Графовка Шебекинского округа. Ранены мужчина и две женщины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250519/vsu-2017774507.html
белгородская область
шебекино
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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, шебекино, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородский район
При атаке ВСУ на машины в Белгородской области пострадали еще пять человек

При атаке БПЛА ВСУ на машины в Белгородской области пострадали еще пять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Ещё пять мирных жителей пострадали в результате атак дронов ВСУ по автомобилям в трех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Утром в понедельник глава области рассказал, что в городе Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина. С погибшей в машине была ещё одна женщина, которую доставили в Шебекинскую ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии.
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"Ещё пять мирных жителей пострадали в результате атак дронов ВСУ по автомобилям. В Валуйском округе в посёлке Дружба от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Валуйскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Бессоновка Белгородского района дрон нанёс удар по легковому автомобилю на территории коммерческого предприятия. Пострадал водитель. У пострадавшего осколочные ранения шеи, спины, грудной клетки и рук. По данным губернатора, ещё один автомобиль подвергся атаке дрона возле социального объекта в селе Графовка Шебекинского округа. Ранены мужчина и две женщины.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествияШебекиноВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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