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ВСУ потеряли 30 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли 30 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ потеряли 30 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 30 боевиков ВСУ, три склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:10:00+03:00
2025-05-19T12:10:00+03:00
2025-05-19T12:14:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 30 боевиков ВСУ, три склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Блакитное, Новоандреевка, Павловка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, автомобиль, три склада боеприпасов и материальных средств",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли 30 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли 30 боевиков, 3 склада боеприпасов в зоне "Днепра" за сутки