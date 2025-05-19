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ВСУ потеряли 30 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли 30 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 19.05.2025

ВСУ потеряли 30 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 30 боевиков ВСУ, три склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:10:00+03:00

2025-05-19T12:10:00+03:00

2025-05-19T12:14:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 30 боевиков ВСУ, три склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Блакитное, Новоандреевка, Павловка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, автомобиль, три склада боеприпасов и материальных средств",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250519/skhron--2017799318.html

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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)