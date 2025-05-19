https://ria.ru/20250519/vsu-2017781573.html

Офицеры ВСУ присваивают выплаты, предназначенные погибшим добровольцам

Офицеры ВСУ присваивают выплаты, предназначенные погибшим добровольцам - РИА Новости, 19.05.2025

Офицеры ВСУ присваивают выплаты, предназначенные погибшим добровольцам

Старшие офицеры ВСУ распределяют между собой денежные выплаты, предназначенные для добровольцев, после их гибели, речь идет об 1 миллионе гривен (примерно 24... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:42:00+03:00

2025-05-19T10:42:00+03:00

2025-05-19T10:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

владимир зеленский

в мире

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ГЕНИЧЕСК, 19 мая - РИА Новости. Старшие офицеры ВСУ распределяют между собой денежные выплаты, предназначенные для добровольцев, после их гибели, речь идет об 1 миллионе гривен (примерно 24 тысячи долларов), сообщили РИА Новости в подполье. "Киев заманивает новобранцев в ВСУ, обещая квартиру в беспроцентную ипотеку и миллион гривен на руки сразу, однако добровольцы гибнут до того, как получают хоть что-то из обещанного пакета. После чего выделенные на программу средства присваиваются командованием и распределяются между группой старших офицеров", - сказал представитель подполья. В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь в армию молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, предложив им особый контракт: за год службы — миллион гривен, поступление в вуз без экзаменов и беспроцентную ипотеку. Следом министерство обороны Украины открыло набор таких добровольцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны украины, владимир зеленский, в мире