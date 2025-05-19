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Офицеры ВСУ присваивают выплаты, предназначенные погибшим добровольцам - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 19.05.2025 (обновлено: 10:43 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/vsu-2017781573.html
Офицеры ВСУ присваивают выплаты, предназначенные погибшим добровольцам
Офицеры ВСУ присваивают выплаты, предназначенные погибшим добровольцам - РИА Новости, 19.05.2025
Офицеры ВСУ присваивают выплаты, предназначенные погибшим добровольцам
Старшие офицеры ВСУ распределяют между собой денежные выплаты, предназначенные для добровольцев, после их гибели, речь идет об 1 миллионе гривен (примерно 24... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:42:00+03:00
2025-05-19T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
владимир зеленский
в мире
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ГЕНИЧЕСК, 19 мая - РИА Новости. Старшие офицеры ВСУ распределяют между собой денежные выплаты, предназначенные для добровольцев, после их гибели, речь идет об 1 миллионе гривен (примерно 24 тысячи долларов), сообщили РИА Новости в подполье. "Киев заманивает новобранцев в ВСУ, обещая квартиру в беспроцентную ипотеку и миллион гривен на руки сразу, однако добровольцы гибнут до того, как получают хоть что-то из обещанного пакета. После чего выделенные на программу средства присваиваются командованием и распределяются между группой старших офицеров", - сказал представитель подполья. В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь в армию молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, предложив им особый контракт: за год службы — миллион гривен, поступление в вуз без экзаменов и беспроцентную ипотеку. Следом министерство обороны Украины открыло набор таких добровольцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны украины, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, Владимир Зеленский, В мире
Офицеры ВСУ присваивают выплаты, предназначенные погибшим добровольцам

Старшие офицеры ВСУ присваивают выплаты, предназначенные погибшим добровольцам

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 мая - РИА Новости. Старшие офицеры ВСУ распределяют между собой денежные выплаты, предназначенные для добровольцев, после их гибели, речь идет об 1 миллионе гривен (примерно 24 тысячи долларов), сообщили РИА Новости в подполье.
"Киев заманивает новобранцев в ВСУ, обещая квартиру в беспроцентную ипотеку и миллион гривен на руки сразу, однако добровольцы гибнут до того, как получают хоть что-то из обещанного пакета. После чего выделенные на программу средства присваиваются командованием и распределяются между группой старших офицеров", - сказал представитель подполья.
В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь в армию молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, предложив им особый контракт: за год службы — миллион гривен, поступление в вуз без экзаменов и беспроцентную ипотеку. Следом министерство обороны Украины открыло набор таких добровольцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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