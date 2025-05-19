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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 19.05.2025

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина

ВСУ атаковали автомобиль в Шебекино, погибла женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:06:00+03:00

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белгородская область

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вячеслав гладков

шебекино

вооруженные силы украины

харьковская область

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 19 мая — РИА Новости. ВСУ атаковали автомобиль в Шебекино, погибла женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей. Это тяжелая утрата для всех нас", — написал глава региона.По его словам, в машине находилась еще одна женщина, ее доставили в Шебекинскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам противника. В понедельник украинский дрон атаковал там автобус, есть пострадавший.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, шебекино, вооруженные силы украины, харьковская область