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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:06 19.05.2025 (обновлено: 10:31 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/vsu-2017774507.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 19.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина
ВСУ атаковали автомобиль в Шебекино, погибла женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:06:00+03:00
2025-05-19T10:31:00+03:00
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
шебекино
вооруженные силы украины
харьковская область
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 19 мая — РИА Новости. ВСУ атаковали автомобиль в Шебекино, погибла женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей. Это тяжелая утрата для всех нас", — написал глава региона.По его словам, в машине находилась еще одна женщина, ее доставили в Шебекинскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам противника. В понедельник украинский дрон атаковал там автобус, есть пострадавший.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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белгородская область
шебекино
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, шебекино, вооруженные силы украины, харьковская область
Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина

Гладков: при атаке дрона ВСУ в Шебекино погибла женщина, еще одна тяжело ранена

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мая — РИА Новости. ВСУ атаковали автомобиль в Шебекино, погибла женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей. Это тяжелая утрата для всех нас", — написал глава региона.
По его словам, в машине находилась еще одна женщина, ее доставили в Шебекинскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам противника. В понедельник украинский дрон атаковал там автобус, есть пострадавший.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковШебекиноВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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