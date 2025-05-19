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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 19.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина
ВСУ атаковали автомобиль в Шебекино, погибла женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:06:00+03:00
2025-05-19T10:06:00+03:00
2025-05-19T10:31:00+03:00
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 19 мая — РИА Новости. ВСУ атаковали автомобиль в Шебекино, погибла женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей. Это тяжелая утрата для всех нас", — написал глава региона.По его словам, в машине находилась еще одна женщина, ее доставили в Шебекинскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам противника. В понедельник украинский дрон атаковал там автобус, есть пострадавший.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина
Гладков: при атаке дрона ВСУ в Шебекино погибла женщина, еще одна тяжело ранена