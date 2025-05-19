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На Запорожском направлении ликвидировали командный пункт бригады ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/vsu-2017772123.html
На Запорожском направлении ликвидировали командный пункт бригады ВСУ
На Запорожском направлении ликвидировали командный пункт бригады ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025
На Запорожском направлении ликвидировали командный пункт бригады ВСУ
Ударами на запорожском направлении поражен командный пункт бригады ВСУ, ликвидированы до 15 украинских офицеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:54:00+03:00
2025-05-19T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Ударами на запорожском направлении поражен командный пункт бригады ВСУ, ликвидированы до 15 украинских офицеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Гуляйпольский сектор - разгром командного пункта 65-й ОМБр ВСУ... Ликвидировано до 15 офицеров, включая начальника связи бригады", - сообщил он.
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Ольга Фомченкова
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сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
На Запорожском направлении ликвидировали командный пункт бригады ВСУ

Лебедев: уничтожен командный пункт 65-й ОМБр ВСУ на Запорожском направлении

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Ударами на запорожском направлении поражен командный пункт бригады ВСУ, ликвидированы до 15 украинских офицеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Гуляйпольский сектор - разгром командного пункта 65-й ОМБр ВСУ... Ликвидировано до 15 офицеров, включая начальника связи бригады", - сообщил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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