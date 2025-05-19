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На Запорожском направлении ликвидировали командный пункт бригады ВСУ
На Запорожском направлении ликвидировали командный пункт бригады ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025
На Запорожском направлении ликвидировали командный пункт бригады ВСУ
Ударами на запорожском направлении поражен командный пункт бригады ВСУ, ликвидированы до 15 украинских офицеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:54:00+03:00
2025-05-19T09:54:00+03:00
2025-05-19T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Ударами на запорожском направлении поражен командный пункт бригады ВСУ, ликвидированы до 15 украинских офицеров, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Гуляйпольский сектор - разгром командного пункта 65-й ОМБр ВСУ... Ликвидировано до 15 офицеров, включая начальника связи бригады", - сообщил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
На Запорожском направлении ликвидировали командный пункт бригады ВСУ
Лебедев: уничтожен командный пункт 65-й ОМБр ВСУ на Запорожском направлении