https://ria.ru/20250519/vsu-2017764060.html

Российский боец рассказал о ситуации в приграничье Сумской области

Российский боец рассказал о ситуации в приграничье Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025

Российский боец рассказал о ситуации в приграничье Сумской области

Подъездные пути ВСУ со стороны Сумской области к Белгородскому приграничью находятся под огневым контролем сил РФ группировки "Север", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:57:00+03:00

2025-05-19T08:57:00+03:00

2025-05-19T10:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сумская область

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7deabb9e288d5f983ace484edc642b32.jpg

БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Подъездные пути ВСУ со стороны Сумской области к Белгородскому приграничью находятся под огневым контролем сил РФ группировки "Север", сообщил РИА Новости командир артиллерийской группы в составе группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима". "Необходимо иметь понимание, что это Сумская область, то есть они на своей территории, подготовлены у них опорные пункты, проложены маршруты. Данная территория - под огневым контролем (ВС РФ - ред.)", - рассказал РИА Новости "Оптима". Он уточнил, что все попытки ВСУ продвинуться к Белгородской границе с РФ пресекаются ударами артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, сумская область, россия, безопасность