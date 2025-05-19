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Российский боец рассказал о ситуации в приграничье Сумской области
Российский боец рассказал о ситуации в приграничье Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
Российский боец рассказал о ситуации в приграничье Сумской области
Подъездные пути ВСУ со стороны Сумской области к Белгородскому приграничью находятся под огневым контролем сил РФ группировки "Север", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:57:00+03:00
2025-05-19T08:57:00+03:00
2025-05-19T10:42:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Подъездные пути ВСУ со стороны Сумской области к Белгородскому приграничью находятся под огневым контролем сил РФ группировки "Север", сообщил РИА Новости командир артиллерийской группы в составе группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима". "Необходимо иметь понимание, что это Сумская область, то есть они на своей территории, подготовлены у них опорные пункты, проложены маршруты. Данная территория - под огневым контролем (ВС РФ - ред.)", - рассказал РИА Новости "Оптима". Он уточнил, что все попытки ВСУ продвинуться к Белгородской границе с РФ пресекаются ударами артиллерии.
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вооруженные силы украины, сумская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Россия, Безопасность
Российский боец рассказал о ситуации в приграничье Сумской области
Подъездные пути ВСУ в приграничье Сумской области под контролем РФ