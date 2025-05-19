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Российский боец рассказал о ситуации в приграничье Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:57 19.05.2025 (обновлено: 10:42 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/vsu-2017764060.html
Российский боец рассказал о ситуации в приграничье Сумской области
Российский боец рассказал о ситуации в приграничье Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
Российский боец рассказал о ситуации в приграничье Сумской области
Подъездные пути ВСУ со стороны Сумской области к Белгородскому приграничью находятся под огневым контролем сил РФ группировки "Север", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:57:00+03:00
2025-05-19T10:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
россия
безопасность
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Подъездные пути ВСУ со стороны Сумской области к Белгородскому приграничью находятся под огневым контролем сил РФ группировки "Север", сообщил РИА Новости командир артиллерийской группы в составе группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима". "Необходимо иметь понимание, что это Сумская область, то есть они на своей территории, подготовлены у них опорные пункты, проложены маршруты. Данная территория - под огневым контролем (ВС РФ - ред.)", - рассказал РИА Новости "Оптима". Он уточнил, что все попытки ВСУ продвинуться к Белгородской границе с РФ пресекаются ударами артиллерии.
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вооруженные силы украины, сумская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Россия, Безопасность
Российский боец рассказал о ситуации в приграничье Сумской области

Подъездные пути ВСУ в приграничье Сумской области под контролем РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ
Сгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Подъездные пути ВСУ со стороны Сумской области к Белгородскому приграничью находятся под огневым контролем сил РФ группировки "Север", сообщил РИА Новости командир артиллерийской группы в составе группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима".
"Необходимо иметь понимание, что это Сумская область, то есть они на своей территории, подготовлены у них опорные пункты, проложены маршруты. Данная территория - под огневым контролем (ВС РФ - ред.)", - рассказал РИА Новости "Оптима".
Он уточнил, что все попытки ВСУ продвинуться к Белгородской границе с РФ пресекаются ударами артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСумская областьРоссияБезопасность
 
 
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