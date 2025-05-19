https://ria.ru/20250519/vsu-2017763097.html

Украинский пленный рассказал, как инструктор сломал солдату ключицу

Украинский пленный рассказал, как инструктор сломал солдату ключицу - РИА Новости, 19.05.2025

Украинский пленный рассказал, как инструктор сломал солдату ключицу

Пленный украинский военнослужащий Назар Стецешин рассказал на видео от Минобороны РФ, как инструктор на обучении сломал одному из бойцов ключицу. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:41:00+03:00

2025-05-19T08:41:00+03:00

2025-05-19T08:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Назар Стецешин рассказал на видео от Минобороны РФ, как инструктор на обучении сломал одному из бойцов ключицу. Пленный рассказал, что его забрали в армию по дороге в магазин и направили в 425-й отдельный штурмовой полк ВСУ "Скала". "Могли накричать, могли и ударить. У парня рука болела, а мы пристреливали автоматы. Он не мог автомат поднять. Это не понравилось инструктору. Он раз крикнул, второй раз. На четвёртый раз он подошёл к нему, завалил его на землю и сломал ключицу", - сказал Стецешин.

https://ria.ru/20250518/vsu-2017644744.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины