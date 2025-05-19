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Украинский пленный рассказал, как инструктор сломал солдату ключицу
Украинский пленный рассказал, как инструктор сломал солдату ключицу - РИА Новости, 19.05.2025
Украинский пленный рассказал, как инструктор сломал солдату ключицу
Пленный украинский военнослужащий Назар Стецешин рассказал на видео от Минобороны РФ, как инструктор на обучении сломал одному из бойцов ключицу. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:41:00+03:00
2025-05-19T08:41:00+03:00
2025-05-19T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Назар Стецешин рассказал на видео от Минобороны РФ, как инструктор на обучении сломал одному из бойцов ключицу. Пленный рассказал, что его забрали в армию по дороге в магазин и направили в 425-й отдельный штурмовой полк ВСУ "Скала". "Могли накричать, могли и ударить. У парня рука болела, а мы пристреливали автоматы. Он не мог автомат поднять. Это не понравилось инструктору. Он раз крикнул, второй раз. На четвёртый раз он подошёл к нему, завалил его на землю и сломал ключицу", - сказал Стецешин.
https://ria.ru/20250518/vsu-2017644744.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как инструктор сломал солдату ключицу
Украинский пленный Стецешин заявил, что инструктор ВСУ сломал солдату ключицу