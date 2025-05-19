https://ria.ru/20250519/vsu-2017754223.html

ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат, рассказал боец ВС России

ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 19.05.2025

ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат, рассказал боец ВС России

Женщины появились в ВСУ в качестве операторов БПЛА, это связано с нехваткой солдат, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T06:18:00+03:00

2025-05-19T06:18:00+03:00

2025-05-19T06:18:00+03:00

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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Женщины появились в ВСУ в качестве операторов БПЛА, это связано с нехваткой солдат, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Механик". "Сейчас появляются у них (ВСУ – ред.) в теробороне женщины, потом пилоты FPV-дронов, "мавиков", разведывательных каких-то "птиц" (БПЛА – ред.). Короче, пилоты у них есть женщины, да, расчеты прям. Да, ну потому что это не штурмовое действие", – рассказал "Механик". По его словам, ВСУ испытывают острую нехватку солдат на передовой, поэтому задействуют женщин для выполнения "легких" задач.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины