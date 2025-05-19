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ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:18 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/vsu-2017754223.html
ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат, рассказал боец ВС России
ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат, рассказал боец ВС России
Женщины появились в ВСУ в качестве операторов БПЛА, это связано с нехваткой солдат, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:18:00+03:00
2025-05-19T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Женщины появились в ВСУ в качестве операторов БПЛА, это связано с нехваткой солдат, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Механик". "Сейчас появляются у них (ВСУ – ред.) в теробороне женщины, потом пилоты FPV-дронов, "мавиков", разведывательных каких-то "птиц" (БПЛА – ред.). Короче, пилоты у них есть женщины, да, расчеты прям. Да, ну потому что это не штурмовое действие", – рассказал "Механик". По его словам, ВСУ испытывают острую нехватку солдат на передовой, поэтому задействуют женщин для выполнения "легких" задач.
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат, рассказал боец ВС России

ВСУ из-за нехватки солдат задействуют женщин в качестве операторов БПЛА

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Женщины появились в ВСУ в качестве операторов БПЛА, это связано с нехваткой солдат, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Механик".
"Сейчас появляются у них (ВСУ – ред.) в теробороне женщины, потом пилоты FPV-дронов, "мавиков", разведывательных каких-то "птиц" (БПЛА – ред.). Короче, пилоты у них есть женщины, да, расчеты прям. Да, ну потому что это не штурмовое действие", – рассказал "Механик".
По его словам, ВСУ испытывают острую нехватку солдат на передовой, поэтому задействуют женщин для выполнения "легких" задач.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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