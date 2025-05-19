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ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат, рассказал боец ВС России
ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат, рассказал боец ВС России
Женщины появились в ВСУ в качестве операторов БПЛА, это связано с нехваткой солдат, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:18:00+03:00
2025-05-19T06:18:00+03:00
2025-05-19T06:18:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Женщины появились в ВСУ в качестве операторов БПЛА, это связано с нехваткой солдат, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Механик". "Сейчас появляются у них (ВСУ – ред.) в теробороне женщины, потом пилоты FPV-дронов, "мавиков", разведывательных каких-то "птиц" (БПЛА – ред.). Короче, пилоты у них есть женщины, да, расчеты прям. Да, ну потому что это не штурмовое действие", – рассказал "Механик". По его словам, ВСУ испытывают острую нехватку солдат на передовой, поэтому задействуют женщин для выполнения "легких" задач.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат, рассказал боец ВС России
ВСУ из-за нехватки солдат задействуют женщин в качестве операторов БПЛА