https://ria.ru/20250519/vsu--2017802813.html

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 19.05.2025

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:05:00+03:00

2025-05-19T12:05:00+03:00

2025-05-19T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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часов яр

сша

северск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Часов Яр, Марково, Ступочки, Предтечино, Миньковка, Григоровка, Дылеевка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли свыше 210 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, уничтожены пять пикапов, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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часов яр

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, часов яр, сша, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)