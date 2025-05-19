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ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:05:00+03:00
2025-05-19T12:05:00+03:00
2025-05-19T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Часов Яр, Марково, Ступочки, Предтечино, Миньковка, Григоровка, Дылеевка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли свыше 210 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, уничтожены пять пикапов, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, часов яр, сша, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Часов Яр, США, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки