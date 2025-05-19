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Белгородские врачи провели более 1 тыс операций по замене сустава в 2025 г - РИА Новости, 19.05.2025
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Белгородская область
 
16:49 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/vrachi-2017881113.html
Белгородские врачи провели более 1 тыс операций по замене сустава в 2025 г
Белгородские врачи провели более 1 тыс операций по замене сустава в 2025 г - РИА Новости, 19.05.2025
Белгородские врачи провели более 1 тыс операций по замене сустава в 2025 г
Врачи Белгородской области с начала 2025 года провели свыше тысячи операций по эндопротезированию суставов, значительно сократив время ожидания для пациентов,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:49:00+03:00
2025-05-19T16:49:00+03:00
белгородская область
белгородская область
врачи
медицина
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БЕЛГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Врачи Белгородской области с начала 2025 года провели свыше тысячи операций по эндопротезированию суставов, значительно сократив время ожидания для пациентов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков и поручил поддерживать обратную связь с каждым пациентом после операции. "С начала 2025 года врачи Белгородской области провели свыше тысячи операций по эндопротезированию суставов. Медицинские специалисты уже заменили 633 тазобедренных и 466 коленных суставов", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Такие операции выполняют в областной клинической больнице Святителя Иоасафа, во второй городской больнице Белгорода, в окружной больнице Святителя Луки Крымского в Старом Осколе. "Так, только в областной больнице мы в этом году провели планово уже 828 операций. И для сравнения, в прошлом году у нас по всей области проводилось порядка 1,5 тысяч операций. До конца года проведем не менее 4,5 тысяч операций. Порядка 4 месяцев очередь на замену тазобедренного сустава и порядка 10 месяцев на замену коленного сустава", – сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Иконников пояснил, что в основном все пациенты на первом послеоперационном этапе на 5-7-й день выписываются, и комплексная реабилитация им не требуется. Однако с учетом индивидуального подхода по показаниям врачей пациентам необходима реабилитация на втором и третьем этапах. "Должен быть прямой контакт пациента с врачом-реабилитологом и контроль со стороны медиков за каждым пациентом", – обозначил губернатор Белгородской области. Также Гладков в ходе заседания поручил провести опрос среди прооперированных пациентов для того, чтобы выяснить, получили ли они достаточно информации от специалистов на всех этапах, чтобы их реабилитация прошла успешно. "Основные наши реабилитационные центры сейчас закрыты, потому что они находятся вдоль госграницы, там нахождение пациентов попросту невозможно. Через полгода после операции от каждого пациента должна быть обратная связь по состоянию его здоровью и возможным замечаниям по реабилитации", – поручил Гладков. В конце 2024 года глава региона поручил ликвидировать очередь на проведение операций по замене суставов за счет внутренних резервов. Ранее очередь на операцию по замене коленных суставов в среднем занимала от 1 года, а по замене тазобедренных — от 7 месяцев. В регионе закупили все необходимое оборудование, обучили белгородских врачей в Национальном центре травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена в Санкт-Петербурге. Также в Белгородской области продолжается закупка специализированного оборудования для проведения операций и исследований. По данным регионального правительства, ожидание операций сейчас существенно сокращено по времени с учетом обследования, сдачи анализов и других этапов подготовки к хирургическому вмешательству. В июле 2024 года губернатор посетил открытие филиала АО "ЦИТО" – межрегионального центра по высокотехнологичному протезированию и реабилитации в Белгородской области. Он позволяет проводить комплексную реабилитацию для жителей.
https://ria.ru/20250515/oblast-2017085943.html
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белгородская область, врачи, медицина
Белгородская область, Белгородская область, Врачи, Медицина
Белгородские врачи провели более 1 тыс операций по замене сустава в 2025 г

Белгородские врачи провели более 1 тыс операций по замене сустава в 2025 году

© Depositphotos.com / perhapzzВрач изучает рентген коленного сустава
Врач изучает рентген коленного сустава - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Depositphotos.com / perhapzz
Врач изучает рентген коленного сустава . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Врачи Белгородской области с начала 2025 года провели свыше тысячи операций по эндопротезированию суставов, значительно сократив время ожидания для пациентов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков и поручил поддерживать обратную связь с каждым пациентом после операции.
"С начала 2025 года врачи Белгородской области провели свыше тысячи операций по эндопротезированию суставов. Медицинские специалисты уже заменили 633 тазобедренных и 466 коленных суставов", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Такие операции выполняют в областной клинической больнице Святителя Иоасафа, во второй городской больнице Белгорода, в окружной больнице Святителя Луки Крымского в Старом Осколе.
"Так, только в областной больнице мы в этом году провели планово уже 828 операций. И для сравнения, в прошлом году у нас по всей области проводилось порядка 1,5 тысяч операций. До конца года проведем не менее 4,5 тысяч операций. Порядка 4 месяцев очередь на замену тазобедренного сустава и порядка 10 месяцев на замену коленного сустава", – сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
Иконников пояснил, что в основном все пациенты на первом послеоперационном этапе на 5-7-й день выписываются, и комплексная реабилитация им не требуется. Однако с учетом индивидуального подхода по показаниям врачей пациентам необходима реабилитация на втором и третьем этапах.
"Должен быть прямой контакт пациента с врачом-реабилитологом и контроль со стороны медиков за каждым пациентом", – обозначил губернатор Белгородской области. Также Гладков в ходе заседания поручил провести опрос среди прооперированных пациентов для того, чтобы выяснить, получили ли они достаточно информации от специалистов на всех этапах, чтобы их реабилитация прошла успешно.
"Основные наши реабилитационные центры сейчас закрыты, потому что они находятся вдоль госграницы, там нахождение пациентов попросту невозможно. Через полгода после операции от каждого пациента должна быть обратная связь по состоянию его здоровью и возможным замечаниям по реабилитации", – поручил Гладков.
В конце 2024 года глава региона поручил ликвидировать очередь на проведение операций по замене суставов за счет внутренних резервов. Ранее очередь на операцию по замене коленных суставов в среднем занимала от 1 года, а по замене тазобедренных — от 7 месяцев. В регионе закупили все необходимое оборудование, обучили белгородских врачей в Национальном центре травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена в Санкт-Петербурге. Также в Белгородской области продолжается закупка специализированного оборудования для проведения операций и исследований. По данным регионального правительства, ожидание операций сейчас существенно сокращено по времени с учетом обследования, сдачи анализов и других этапов подготовки к хирургическому вмешательству.
В июле 2024 года губернатор посетил открытие филиала АО "ЦИТО" – межрегионального центра по высокотехнологичному протезированию и реабилитации в Белгородской области. Он позволяет проводить комплексную реабилитацию для жителей.
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