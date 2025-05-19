https://ria.ru/20250519/vrach-2017747658.html

Врач назвала продукт, обладающий антибактериальными свойствами

Врач назвала продукт, обладающий антибактериальными свойствами - РИА Новости, 19.05.2025

Врач назвала продукт, обладающий антибактериальными свойствами

Редька, благодаря содержащимся в ней фитонцидам, обладает природными антибактериальными свойствами, защищающими организм от воздействия инфекций, рассказала РИА РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T03:20:00+03:00

2025-05-19T03:20:00+03:00

2025-05-19T03:20:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

наталия попова

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Редька, благодаря содержащимся в ней фитонцидам, обладает природными антибактериальными свойствами, защищающими организм от воздействия инфекций, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова. "Редька обладает природными антибактериальными свойствами благодаря содержащимся в ней фитонцидам, которые помогают бороться с инфекциями и укрепляют защитные силы организма", - сказала Попова. Кроме того, высокое содержание в редьке клетчатки улучшает работу кишечника, способствуя регулярному очищению организма. Витамин C в ее составе укрепляет иммунную систему, а минералы поддерживают работу сердца и костной ткани. Также корнеплод помогает выводить лишнюю жидкость из организма, что полезно при отеках и проблемах с почками. Однако ее острый вкус и высокое содержание эфирных масел могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому редьку следует избегать при обострении гастрита, язвы, колита и других воспалительных заболеваний ЖКТ. Эфирные масла и органические кислоты в редьке усиливают выработку желудочного сока, что нежелательно при гастрите с повышенной кислотностью.

https://ria.ru/20250517/vrach-2017521529.html

https://ria.ru/20250317/endokrinolog-2005402435.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), наталия попова, здоровье - общество