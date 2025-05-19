https://ria.ru/20250519/vrach-2017747658.html
Врач назвала продукт, обладающий антибактериальными свойствами
Врач назвала продукт, обладающий антибактериальными свойствами - РИА Новости, 19.05.2025
Врач назвала продукт, обладающий антибактериальными свойствами
Редька, благодаря содержащимся в ней фитонцидам, обладает природными антибактериальными свойствами, защищающими организм от воздействия инфекций, рассказала РИА РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T03:20:00+03:00
2025-05-19T03:20:00+03:00
2025-05-19T03:20:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
наталия попова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Редька, благодаря содержащимся в ней фитонцидам, обладает природными антибактериальными свойствами, защищающими организм от воздействия инфекций, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова. "Редька обладает природными антибактериальными свойствами благодаря содержащимся в ней фитонцидам, которые помогают бороться с инфекциями и укрепляют защитные силы организма", - сказала Попова. Кроме того, высокое содержание в редьке клетчатки улучшает работу кишечника, способствуя регулярному очищению организма. Витамин C в ее составе укрепляет иммунную систему, а минералы поддерживают работу сердца и костной ткани. Также корнеплод помогает выводить лишнюю жидкость из организма, что полезно при отеках и проблемах с почками. Однако ее острый вкус и высокое содержание эфирных масел могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому редьку следует избегать при обострении гастрита, язвы, колита и других воспалительных заболеваний ЖКТ. Эфирные масла и органические кислоты в редьке усиливают выработку желудочного сока, что нежелательно при гастрите с повышенной кислотностью.
https://ria.ru/20250517/vrach-2017521529.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), наталия попова, здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Наталия Попова, Здоровье - Общество
Врач назвала продукт, обладающий антибактериальными свойствами
Аллерголог Попова: редька обладает природными антибактериальными свойствами
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Редька, благодаря содержащимся в ней фитонцидам, обладает природными антибактериальными свойствами, защищающими организм от воздействия инфекций, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова.
"Редька обладает природными антибактериальными свойствами благодаря содержащимся в ней фитонцидам, которые помогают бороться с инфекциями и укрепляют защитные силы организма", - сказала Попова
.
Кроме того, высокое содержание в редьке клетчатки улучшает работу кишечника, способствуя регулярному очищению организма. Витамин C в ее составе укрепляет иммунную систему, а минералы поддерживают работу сердца и костной ткани. Также корнеплод помогает выводить лишнюю жидкость из организма, что полезно при отеках и проблемах с почками.
Однако ее острый вкус и высокое содержание эфирных масел могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому редьку следует избегать при обострении гастрита, язвы, колита и других воспалительных заболеваний ЖКТ. Эфирные масла и органические кислоты в редьке усиливают выработку желудочного сока, что нежелательно при гастрите с повышенной кислотностью.