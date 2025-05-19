https://ria.ru/20250519/voz-2017834697.html

Глава ВОЗ анонсировал масштабное сокращение бюджета организации

Глава ВОЗ анонсировал масштабное сокращение бюджета организации - РИА Новости, 19.05.2025

Глава ВОЗ анонсировал масштабное сокращение бюджета организации

Предлагаемый бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2026 и 2027 годы был сокращен на 21% в связи с выходом США из организации, заявил гендиректор РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:18:00+03:00

2025-05-19T14:18:00+03:00

2025-05-19T14:18:00+03:00

в мире

сша

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ЖЕНЕВА, 19 мая - РИА Новости. Предлагаемый бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2026 и 2027 годы был сокращен на 21% в связи с выходом США из организации, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 78-й сессии генеральной ассамблеи здравоохранения. "На этой неделе вы рассмотрите сокращенный бюджет на 2026-2027 годы в размере 4,2 миллиарда долларов. Это на 21% меньше первоначально предлагаемого бюджета в размере 5,3 миллиарда долларов", - сказал он. Он добавил, что организация не может делать все, о чем ее просят государства-члены, с учетом имеющихся ресурсов. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.

https://ria.ru/20250519/voz-2017831097.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, воз