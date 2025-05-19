https://ria.ru/20250519/voz-2017831097.html

ВОЗ сократит число сотрудников из-за нехватки денег

ВОЗ сократит число сотрудников из-за нехватки денег - РИА Новости, 19.05.2025

ВОЗ сократит число сотрудников из-за нехватки денег

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вынуждена сократить число своих сотрудников из-за нехватки денег, количество департаментов сократится с 76 до 34,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:59:00+03:00

2025-05-19T13:59:00+03:00

2025-05-19T14:11:00+03:00

воз

в мире

тедрос адханом гебрейесус

дональд трамп

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ЖЕНЕВА, 19 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вынуждена сократить число своих сотрудников из-за нехватки денег, количество департаментов сократится с 76 до 34, заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ . Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования."В результате определения приоритетов была разработана новая рационализированная структура штаб-квартиры, в результате чего численность исполнительного руководства сократилась с 14 до 7 человек, а количество департаментов - с 76 до 34", - сказал он.Гендиректор организации добавил, что несмотря на меры по экономии, принятые ВОЗ за последние восемь лет, в следующем двухлетнем периоде она столкнется с дефицитом зарплаты более чем на 500 миллионов долларов."Секретариат принял ряд мер для сокращения расходов на поездки, закупки, набор персонала, досрочный выход на пенсию и многое другое. Эти меры помогли сократить разрыв, но, тем не менее, у нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников", - уточнил глава ВОЗ.По его данным, из за прекращения финансирования со стороны США, по меньшей мере в 70 странах пациенты пропускают лечение, медицинские учреждения закрываются, работники здравоохранения теряют работу, а люди сталкиваются с увеличением расходов на здравоохранение из собственных средств.

https://ria.ru/20250514/voz-2016896990.html

https://ria.ru/20250307/voz-2003671243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

воз, в мире, тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, сша