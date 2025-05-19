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ВОЗ сократит число сотрудников из-за нехватки денег - РИА Новости, 19.05.2025
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13:59 19.05.2025 (обновлено: 14:11 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/voz-2017831097.html
ВОЗ сократит число сотрудников из-за нехватки денег
ВОЗ сократит число сотрудников из-за нехватки денег - РИА Новости, 19.05.2025
ВОЗ сократит число сотрудников из-за нехватки денег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вынуждена сократить число своих сотрудников из-за нехватки денег, количество департаментов сократится с 76 до 34,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:59:00+03:00
2025-05-19T14:11:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 19 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вынуждена сократить число своих сотрудников из-за нехватки денег, количество департаментов сократится с 76 до 34, заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ . Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования."В результате определения приоритетов была разработана новая рационализированная структура штаб-квартиры, в результате чего численность исполнительного руководства сократилась с 14 до 7 человек, а количество департаментов - с 76 до 34", - сказал он.Гендиректор организации добавил, что несмотря на меры по экономии, принятые ВОЗ за последние восемь лет, в следующем двухлетнем периоде она столкнется с дефицитом зарплаты более чем на 500 миллионов долларов."Секретариат принял ряд мер для сокращения расходов на поездки, закупки, набор персонала, досрочный выход на пенсию и многое другое. Эти меры помогли сократить разрыв, но, тем не менее, у нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников", - уточнил глава ВОЗ.По его данным, из за прекращения финансирования со стороны США, по меньшей мере в 70 странах пациенты пропускают лечение, медицинские учреждения закрываются, работники здравоохранения теряют работу, а люди сталкиваются с увеличением расходов на здравоохранение из собственных средств.
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воз, в мире, тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, сша
ВОЗ, В мире, Тедрос Адханом Гебрейесус, Дональд Трамп, США
ВОЗ сократит число сотрудников из-за нехватки денег

Гебрейесус: ВОЗ сократит сотрудников и уменьшит число департаментов с 76 до 34

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 19 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вынуждена сократить число своих сотрудников из-за нехватки денег, количество департаментов сократится с 76 до 34, заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ . Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
ВОЗ сократит руководство из-за действий США, передает AFP
14 мая, 15:02
"В результате определения приоритетов была разработана новая рационализированная структура штаб-квартиры, в результате чего численность исполнительного руководства сократилась с 14 до 7 человек, а количество департаментов - с 76 до 34", - сказал он.
Гендиректор организации добавил, что несмотря на меры по экономии, принятые ВОЗ за последние восемь лет, в следующем двухлетнем периоде она столкнется с дефицитом зарплаты более чем на 500 миллионов долларов.
"Секретариат принял ряд мер для сокращения расходов на поездки, закупки, набор персонала, досрочный выход на пенсию и многое другое. Эти меры помогли сократить разрыв, но, тем не менее, у нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников", - уточнил глава ВОЗ.
По его данным, из за прекращения финансирования со стороны США, по меньшей мере в 70 странах пациенты пропускают лечение, медицинские учреждения закрываются, работники здравоохранения теряют работу, а люди сталкиваются с увеличением расходов на здравоохранение из собственных средств.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
ВОЗ предложила сотрудникам досрочно выйти на пенсию, пишет Bloomberg
7 марта, 16:34
 
ВОЗВ миреТедрос Адханом ГебрейесусДональд ТрампСША
 
 
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