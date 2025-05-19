Рейтинг@Mail.ru
"Тюрьма народов". Володин высказался о Евросоюзе - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 19.05.2025 (обновлено: 11:14 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/volodin-2017787030.html
"Тюрьма народов". Володин высказался о Евросоюзе
"Тюрьма народов". Володин высказался о Евросоюзе - РИА Новости, 19.05.2025
"Тюрьма народов". Володин высказался о Евросоюзе
Председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин охарактеризовал Евросоюз как "тюрьму народов" в связи с вводимыми ограничениями для... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:03:00+03:00
2025-05-19T11:14:00+03:00
в мире
сербия
бишкек
вячеслав володин
одкб
госдума рф
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787877_0:344:2945:2001_1920x0_80_0_0_c508c9e1273e20ddd9c5ba3fe03ea967.jpg
БИШКЕК, 19 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин охарактеризовал Евросоюз как "тюрьму народов" в связи с вводимыми ограничениями для европарламентариев на контакты с рядом организаций, в частности, с ПА ОДКБ. "Когда в тюрьму народов, в Евросоюз принимали, говорили об одном. Сейчас там абсолютно другая атмосфера, другие решения и политики, которые измельчав, сами боясь потерять свою власть, стали делать все для того, чтобы ограничить общение своих коллег, депутатов и стран-участников этой организации", - сказал Володин в понедельник. Он отметил, что в заседании Совета ПА ОДКБ от Сербии, являющейся государством-наблюдателем в ПА ОДКБ, принимает участие Милован Дрецун, председатель комитета Народной скупщины республики Сербии по безопасности, глава постоянной делегации Народной скупщины в ПА ОДКБ. "Добраться вам было сюда непросто. Но можно одно лишь сказать, что Европарламент и Евросоюз лишь подчеркивают свою слабость, запрещая общаться, строить диалог. Тем самым они подчеркивают, что их политика воспринимается не всеми", - считает председатель Госдумы. Он подчеркнул, что в этом плане ПА ОДКБ отличается кардинально, потому что открыта для диалога. "Мы делаем все для того, чтобы обсуждать вопросы на принципах взаимного уважения", - сказал Володин. Он обратил внимание, что все те, кто присутствуют на заседании, имеют возможность высказать мнение, кроме того, без единогласной поддержки решения не принимаются. Володин также выразил благодарность сербскому парламентарию за то, что он, "несмотря на запреты и препятствия", сегодня участвует в заседании ПА ОДКБ. Володин в понедельник в Бишкеке провел заседание Совета ПА ОДКБ.
https://ria.ru/20250519/yarost-2017750517.html
https://ria.ru/20250514/soyuz-2016911177.html
сербия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787877_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_14e54233bfce48d0070fb5815779319d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, бишкек, вячеслав володин, одкб, госдума рф, европарламент, евросоюз
В мире, Сербия, Бишкек, Вячеслав Володин, ОДКБ, Госдума РФ, Европарламент, Евросоюз
"Тюрьма народов". Володин высказался о Евросоюзе

Володин назвал ЕС тюрьмой народов на фоне введения ограничений для евродепутатов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин на заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке. 19 мая 2025
Председатель Государственной Думы РФ, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин на заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке. 19 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин на заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке. 19 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 19 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин охарактеризовал Евросоюз как "тюрьму народов" в связи с вводимыми ограничениями для европарламентариев на контакты с рядом организаций, в частности, с ПА ОДКБ.
"Когда в тюрьму народов, в Евросоюз принимали, говорили об одном. Сейчас там абсолютно другая атмосфера, другие решения и политики, которые измельчав, сами боясь потерять свою власть, стали делать все для того, чтобы ограничить общение своих коллег, депутатов и стран-участников этой организации", - сказал Володин в понедельник.
Здание штаб-квартиры Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Они не в себе": в США пришли в ярость из-за мерзкого плана ЕС по Украине
04:57
Он отметил, что в заседании Совета ПА ОДКБ от Сербии, являющейся государством-наблюдателем в ПА ОДКБ, принимает участие Милован Дрецун, председатель комитета Народной скупщины республики Сербии по безопасности, глава постоянной делегации Народной скупщины в ПА ОДКБ.
"Добраться вам было сюда непросто. Но можно одно лишь сказать, что Европарламент и Евросоюз лишь подчеркивают свою слабость, запрещая общаться, строить диалог. Тем самым они подчеркивают, что их политика воспринимается не всеми", - считает председатель Госдумы.
Он подчеркнул, что в этом плане ПА ОДКБ отличается кардинально, потому что открыта для диалога. "Мы делаем все для того, чтобы обсуждать вопросы на принципах взаимного уважения", - сказал Володин. Он обратил внимание, что все те, кто присутствуют на заседании, имеют возможность высказать мнение, кроме того, без единогласной поддержки решения не принимаются.
Володин также выразил благодарность сербскому парламентарию за то, что он, "несмотря на запреты и препятствия", сегодня участвует в заседании ПА ОДКБ.
Володин в понедельник в Бишкеке провел заседание Совета ПА ОДКБ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
ЕС готов на антидемократические действия, заявил Сийярто
14 мая, 15:54
 
В миреСербияБишкекВячеслав ВолодинОДКБГосдума РФЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала