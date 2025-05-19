"Тюрьма народов". Володин высказался о Евросоюзе
Володин назвал ЕС тюрьмой народов на фоне введения ограничений для евродепутатов
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин на заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке. 19 мая 2025
Председатель Государственной Думы РФ, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин на заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке. 19 мая 2025
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БИШКЕК, 19 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин охарактеризовал Евросоюз как "тюрьму народов" в связи с вводимыми ограничениями для европарламентариев на контакты с рядом организаций, в частности, с ПА ОДКБ.
"Когда в тюрьму народов, в Евросоюз принимали, говорили об одном. Сейчас там абсолютно другая атмосфера, другие решения и политики, которые измельчав, сами боясь потерять свою власть, стали делать все для того, чтобы ограничить общение своих коллег, депутатов и стран-участников этой организации", - сказал Володин в понедельник.
"Добраться вам было сюда непросто. Но можно одно лишь сказать, что Европарламент и Евросоюз лишь подчеркивают свою слабость, запрещая общаться, строить диалог. Тем самым они подчеркивают, что их политика воспринимается не всеми", - считает председатель Госдумы.
Он подчеркнул, что в этом плане ПА ОДКБ отличается кардинально, потому что открыта для диалога. "Мы делаем все для того, чтобы обсуждать вопросы на принципах взаимного уважения", - сказал Володин. Он обратил внимание, что все те, кто присутствуют на заседании, имеют возможность высказать мнение, кроме того, без единогласной поддержки решения не принимаются.
Володин также выразил благодарность сербскому парламентарию за то, что он, "несмотря на запреты и препятствия", сегодня участвует в заседании ПА ОДКБ.
Володин в понедельник в Бишкеке провел заседание Совета ПА ОДКБ.