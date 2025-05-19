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"Тюрьма народов". Володин высказался о Евросоюзе

"Тюрьма народов". Володин высказался о Евросоюзе - РИА Новости, 19.05.2025

"Тюрьма народов". Володин высказался о Евросоюзе

Председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин охарактеризовал Евросоюз как "тюрьму народов" в связи с вводимыми ограничениями для... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:03:00+03:00

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БИШКЕК, 19 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин охарактеризовал Евросоюз как "тюрьму народов" в связи с вводимыми ограничениями для европарламентариев на контакты с рядом организаций, в частности, с ПА ОДКБ. "Когда в тюрьму народов, в Евросоюз принимали, говорили об одном. Сейчас там абсолютно другая атмосфера, другие решения и политики, которые измельчав, сами боясь потерять свою власть, стали делать все для того, чтобы ограничить общение своих коллег, депутатов и стран-участников этой организации", - сказал Володин в понедельник. Он отметил, что в заседании Совета ПА ОДКБ от Сербии, являющейся государством-наблюдателем в ПА ОДКБ, принимает участие Милован Дрецун, председатель комитета Народной скупщины республики Сербии по безопасности, глава постоянной делегации Народной скупщины в ПА ОДКБ. "Добраться вам было сюда непросто. Но можно одно лишь сказать, что Европарламент и Евросоюз лишь подчеркивают свою слабость, запрещая общаться, строить диалог. Тем самым они подчеркивают, что их политика воспринимается не всеми", - считает председатель Госдумы. Он подчеркнул, что в этом плане ПА ОДКБ отличается кардинально, потому что открыта для диалога. "Мы делаем все для того, чтобы обсуждать вопросы на принципах взаимного уважения", - сказал Володин. Он обратил внимание, что все те, кто присутствуют на заседании, имеют возможность высказать мнение, кроме того, без единогласной поддержки решения не принимаются. Володин также выразил благодарность сербскому парламентарию за то, что он, "несмотря на запреты и препятствия", сегодня участвует в заседании ПА ОДКБ. Володин в понедельник в Бишкеке провел заседание Совета ПА ОДКБ.

https://ria.ru/20250519/yarost-2017750517.html

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в мире, сербия, бишкек, вячеслав володин, одкб, госдума рф, европарламент, евросоюз