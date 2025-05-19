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Российские войска взяли под контроль кирпичный завод в Малой Токмачке - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/vojska-2017807826.html
Российские войска взяли под контроль кирпичный завод в Малой Токмачке
Российские войска взяли под контроль кирпичный завод в Малой Токмачке - РИА Новости, 19.05.2025
Российские войска взяли под контроль кирпичный завод в Малой Токмачке
Российские войска закрепились в селе Малая Токмачка на ореховском направлении Запорожской линии фронта, выбив врага с территории кирпичного завода, сообщил РИА... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:29:00+03:00
2025-05-19T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Российские войска закрепились в селе Малая Токмачка на ореховском направлении Запорожской линии фронта, выбив врага с территории кирпичного завода, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Малая Токмачка - пригород Орехова, который ВСУ превратили в крупный командный и логистический пункт. "Наши войска закрепились в селе Малая Токмачка, выбив противника с территории кирпичного завода. Сейчас завод находится под контролем наших войск", - сказал Рогов. По его словам, бои за село продолжаются, инициатива находится в руках российских военных. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250519/minoborony-2017802718.html
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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска взяли под контроль кирпичный завод в Малой Токмачке

Рогов: ВС РФ взяли под контроль кирпичный завод в Малой Токмачке в Запорожье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Российские войска закрепились в селе Малая Токмачка на ореховском направлении Запорожской линии фронта, выбив врага с территории кирпичного завода, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Малая Токмачка - пригород Орехова, который ВСУ превратили в крупный командный и логистический пункт.
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"Наши войска закрепились в селе Малая Токмачка, выбив противника с территории кирпичного завода. Сейчас завод находится под контролем наших войск", - сказал Рогов.
По его словам, бои за село продолжаются, инициатива находится в руках российских военных.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Владимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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