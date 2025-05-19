https://ria.ru/20250519/vojska-2017807826.html

Российские войска взяли под контроль кирпичный завод в Малой Токмачке

Российские войска взяли под контроль кирпичный завод в Малой Токмачке - РИА Новости, 19.05.2025

Российские войска взяли под контроль кирпичный завод в Малой Токмачке

Российские войска закрепились в селе Малая Токмачка на ореховском направлении Запорожской линии фронта, выбив врага с территории кирпичного завода, сообщил РИА... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:29:00+03:00

2025-05-19T12:29:00+03:00

2025-05-19T12:29:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Российские войска закрепились в селе Малая Токмачка на ореховском направлении Запорожской линии фронта, выбив врага с территории кирпичного завода, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Малая Токмачка - пригород Орехова, который ВСУ превратили в крупный командный и логистический пункт. "Наши войска закрепились в селе Малая Токмачка, выбив противника с территории кирпичного завода. Сейчас завод находится под контролем наших войск", - сказал Рогов. По его словам, бои за село продолжаются, инициатива находится в руках российских военных. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250519/minoborony-2017802718.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины